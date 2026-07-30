दाल खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें

दाल खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

लेखन अंजली 04:40 pm Jul 30, 202604:40 pm

क्या है खबर?

दाल भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। इसके बिना दाल-चावल का स्वाद अधूरा सा लगता है। बाजार में अलग-अलग किस्म की दालें मिलती हैं, लेकिन सही दाल का चुनाव करना बहुत जरूरी है। सही दाल चुनने से न केवल स्वाद बढ़ता है, बल्कि पोषण भी बढ़ता है। आइए जानते हैं कि दाल खरीदते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि सही दाल का चयन किया जा सके और भोजन का आनंद दोगुना हो सके।