नाइट ड्रेस खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा चयन सही

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रंगों का चुनाव

नाइट ड्रेस के रंग भी आपकी नींद पर असर डाल सकते हैं। हल्के रंग जैसे सफेद, नीला या हल्का गुलाबी सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये आंखों को सुकून देते हैं और मन को शांत रखते हैं। गहरे रंग जैसे काला या लाल कभी-कभी मनोबल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा सुकून भरी नींद चाहते हैं तो हल्के रंग ही चुनें। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।