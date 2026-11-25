फल खरीदते समय उनके आकार और रंग पर ध्यान देना भी अहम होता है। हमेशा एकसमान आकार और चमकीले रंग वाले फलों का चयन करें क्योंकि ये आमतौर पर पके और ताजे होते हैं।

अगर कोई फल असामान्य आकार का हो या उसमें धब्बे हों तो उसे न खरीदें क्योंकि ये संकेत हो सकते हैं कि फल अधिक पका हुआ या खराब हो चुका है। सही फल चुनने के लिए आकार और रंग पर खास ध्यान दें।