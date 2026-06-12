बाजार से चेरी खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन
क्या है खबर?
चेरी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। यह न केवल मिठास से भरी होती है, बल्कि इसमें कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। जब आप बाजार में चेरी खरीदने जाते हैं तो सही और मीठी चेरी चुनना जरूरी है, ताकि आपके खाने का मजा दोगुना हो जाए। आइए जानते हैं कि चेरी खरीदते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि मीठी और बेहतरीन चेरी का चयन किया जा सके।
#1
रंग पर ध्यान दें
चेरी खरीदते समय सबसे पहले उसके रंग पर ध्यान दें। अच्छी और पकी हुई चेरी का रंग गहरा लाल होता है, जबकि कच्ची और कम पकी चेरी का रंग हल्का लाल या हरा होता है। अगर चेरी पर काले धब्बे हों तो उसे न खरीदें, क्योंकि यह खराब हो चुकी होती है या जल्दी खराब हो सकती है। हमेशा चमकीले और एक समान रंग वाली चेरी ही चुनें। पीली चेरी भी ठीक से पकी नहीं होती हैं।
#2
आकार का चयन करें
चेरी का आकार भी जरूरी होता है। बड़ी और गोल चेरी आमतौर पर मीठी होती हैं। छोटी और लंबी चेरी कभी-कभी खट्टी निकल सकती हैं। इसलिए, जब भी आप चेरी खरीदें तो हमेशा बड़ी और गोल आकार की ही चुनें। इससे आपको मीठा और स्वादिष्ट फल मिलेगा, जो आपके खाने का मजा बढ़ाएगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि चेरी का आकार एक समान हो, ताकि सभी फल एक ही जैसे दिखें और खाने में भी अच्छे लगें।
#3
ताजगी जांचें
चेरी खरीदते समय उसकी ताजगी पर भी ध्यान देना चाहिए। ताजे फल हमेशा नरम और चिकने होते हैं, जबकि पुराने या सूखे फल अक्सर खुरदरे और कठोर होते हैं। अगर चेरी में किसी प्रकार की दरार या छेद हो तो उसे न खरीदें, क्योंकि ये फल जल्दी खराब हो जाते हैं। ताजे और नरम फल ही खाने में अच्छे लगते हैं और आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
#4
गंध सूंघें
चेरी की गंध भी उसकी गुणवत्ता बताती है। मीठी और अच्छी चेरी से हल्की-सी मीठी खुशबू आती है, जबकि कच्ची या खराब चेरी से कोई खास गंध नहीं आती। अगर चेरी से अच्छी खुशबू आ रही हो तो समझ जाइए कि वह फल ताजा और मीठा होगा। इस तरह गंध सूंघकर आप सही चयन कर सकते हैं और अपने खाने का मजा बढ़ा सकते हैं। अच्छे चयन से आपको बेहतरीन फल मिलेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा।
#5
पैकेजिंग देखें
अगर आप पैकेट बंद चेरी खरीद रहे हों तो उसकी पैकेजिंग पर ध्यान दें। यह देखना जरूरी है कि पैकेट में हवा या नमी न हो, क्योंकि इससे फल जल्दी खराब हो सकते हैं। साथ ही पैकेट पर दी गई समाप्ति तिथि चेक करें, ताकि आप ताजगी भरे फल ही खरीदें। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप बाजार से सबसे मीठी और ताजगी भरी चेरी चुन सकते हैं और अपने खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।