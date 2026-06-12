बाजार से चेरी खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

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गंध सूंघें

चेरी की गंध भी उसकी गुणवत्ता बताती है। मीठी और अच्छी चेरी से हल्की-सी मीठी खुशबू आती है, जबकि कच्ची या खराब चेरी से कोई खास गंध नहीं आती। अगर चेरी से अच्छी खुशबू आ रही हो तो समझ जाइए कि वह फल ताजा और मीठा होगा। इस तरह गंध सूंघकर आप सही चयन कर सकते हैं और अपने खाने का मजा बढ़ा सकते हैं। अच्छे चयन से आपको बेहतरीन फल मिलेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा।