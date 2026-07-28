चेहरे के लिए स्क्रब खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा

चेहरे के लिए स्क्रब खरीदते समय सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार पर ध्यान दें।

अगर आपकी त्वचा सूखी है तो ऐसे स्क्रब का चयन करें, जिसमें नमी देने वाले तत्व हों, वहीं अगर आपकी तैलीय त्वचा है तो ऐसे स्क्रब को चुनें, जिसमें तेल को नियंत्रित करने वाले तत्व हों। संवेदनशील त्वचा वालों के लिए प्राकृतिक और हल्के स्क्रब बेहतर रहेंगे।

इसके अलावा अगर आपकी त्वचा पर मुंहासे होते हैं तो विशेष स्क्रब का चयन करें।