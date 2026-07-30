डोर मैट खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा सही विकल्प
क्या है खबर?
डोर मैट घर की सजावट का अहम हिस्सा होते हैं। यह न केवल आपके घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि बाहर से आने वाले गंदे जूते और पांवों को भी साफ करते हैं। सही डोर मैट का चयन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बाजार में कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देते हैं, जिनकी मदद से आप अपने घर के लिए सही डोर मैट चुन सकते हैं।
#1
मैट का आकार चुनें
डोर मैट खरीदते समय उसका आकार सबसे ज्यादा अहम होता है। आपके दरवाजे का आकार और जगह को ध्यान में रखते हुए मैट का चयन करें।
अगर आपका दरवाजा बड़ा है तो बड़ा मैट चुनें ताकि पूरा क्षेत्र ढक सके। छोटे दरवाजों के लिए मध्यम आकार का मैट अच्छा रहेगा।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि मैट दोनों तरफ से थोड़ा बाहर निकला हो ताकि पूरा पैर उस पर आ सके।
#2
सामग्री का ध्यान रखें
डोर मैट की सामग्री भी बहुत अहम होती है। बाजार में जूट, रबर, सिंथेटिक और कपड़े आदि अलग-अलग प्रकार के मैट उपलब्ध होते हैं।
जूट के मैट पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जबकि रबर के मैट ज्यादा टिकाऊ होते हैं। सिंथेटिक मैट्स रंग-बिरंगे होते हैं और आसानी से साफ किए जा सकते हैं।
कपड़े के मैट्स आरामदायक होते हैं, लेकिन उन्हें बार-बार धोना पड़ता है। अपनी जरूरतों और पसंद के अनुसार सामग्री चुनें।
#3
मौसम पर दें ध्यान
अगर आप अपने घर के बाहर या अंदर डोर मैट रखना चाहते हैं तो मौसम का ध्यान रखना जरूरी है।
बारिश या बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रबर वाले मैट बेहतर होते हैं क्योंकि वे पानी सोख लेते हैं और फिसलन को रोकते हैं।
गर्मियों में सिंथेटिक या कपड़े के मैट अच्छे रहते हैं क्योंकि वे हवा को पास होने देते हैं और ठंडक महसूस कराते हैं। सर्दियों में भी कपड़े के मैट अच्छे होते हैं।
#4
डिजाइन पर विचार करें
डोर मैट का डिजाइन भी अहम होता है क्योंकि यह आपके घर की पहली छाप बनाता है। सरल, सुंदर और आकर्षक डिजाइन वाले मैट चुनें जो आपके घर की सजावट से मेल खाएं।
बाजार में पारंपरिक, आधुनिक, फूलों वाले, ज्यामितीय पैटर्न आदि कई प्रकार के डिजाइन उपलब्ध होते हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं।
इसके अलावा रंगों का चयन भी सोच-समझकर करें ताकि मैट आपके घर की सजावट से मेल खाए।
#5
कीमत पर ध्यान दें
डोर मैट खरीदते समय उसकी कीमत पर भी ध्यान देना जरूरी है। महंगे मैट हमेशा बेहतर गुणवत्ता के नहीं होते इसलिए अपने बजट के अनुसार सही विकल्प चुनें।
सस्ते मैट जल्दी खराब हो सकते हैं, जबकि महंगे मैट लंबे समय तक चलते हैं लेकिन उनकी कीमत भी ज्यादा होती है।
इसलिए अपने बजट और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सही मैट का चयन करें ताकि वह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके।