ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा
क्या है खबर?
ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर एक ऐसा उपकरण है, जो खून में शक्कर के स्तर को मापने में मदद करता है। यह उपकरण खासतौर पर मधुमेह रोगियों के लिए जरूरी होता है ताकि वे अपने शक्कर के स्तर को सही तरीके से जान सकें और समय पर इलाज करवा सकें। अगर आप ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आइए आज हम आपको इससे संबंधित कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है।
#1
सटीकता पर दें ध्यान
जब आप ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर खरीदें तो उसकी सटीकता पर खास ध्यान दें। कुछ मॉनिटर ज्यादा सटीक नहीं होते और उनके परिणाम गलत हो सकते हैं।
इसलिए किसी भी ब्रांड को चुनने से पहले उसकी सही-सटीकता की जानकारी जरूर प्राप्त करें।
बेहतर होगा कि आप ऐसे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर को प्राथमिकता दें, जो डॉक्टर द्वारा सुझाए गए हों या जिनकी सही-सटीकता के बारे में लोगों ने अच्छी राय दी हो।
#2
इस्तेमाल करना आसान हो
ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर खरीदते समय यह भी देखें कि उसे इस्तेमाल करना कितना आसान है। कुछ मॉनिटर बहुत जटिल होते हैं और उन्हें समझने में दिक्कत होती है।
इसलिए ऐसा मॉनिटर चुनें, जिसे आप आसानी से चला सकें और जिसकी सेटिंग्स सरल हों।
इसके अलावा यह भी देखें कि क्या इसमें खुद-ब-खुद सेट होने की सुविधा है या नहीं। यह सुविधा आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है।
#3
कीमत का ध्यान रखें
ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर की कीमत भी एक अहम पहलू है। बाजार में अलग-अलग कीमत वाले मॉनिटर उपलब्ध होते हैं, इसलिए अपनी जरूरत और बजट के अनुसार ही मॉनिटर खरीदें।
महंगा होना ही बेहतर गुणवत्ता का प्रमाण नहीं होता इसलिए ज्यादा कीमत वाले मॉनिटर खरीदने से पहले उनकी गुणवत्ता और सुविधाओं की जांच जरूर करें।
इससे आपको सही चुनाव करने में मदद मिलेगी और आप अपनी जरूरत के अनुसार सबसे अच्छा विकल्प चुन सकेंगे।
#4
लैंस सेट और टेस्ट स्ट्रिप्स की उपलब्धता चेक करें
ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर खरीदते समय यह भी सुनिश्चित करें कि उसके साथ मिलने वाली लैंस सेट और टेस्ट स्ट्रिप्स आसानी से मिल सकें। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, जिनकी लैंस सेट और टेस्ट स्ट्रिप्स बाजार में मुश्किल से ही मिलती हैं।
इससे इस्तेमाल में परेशानी हो सकती है। इसलिए ऐसा मॉनिटर चुनें, जिसकी लैंस सेट और टेस्ट स्ट्रिप्स आसानी से मिल सकें और इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत न हो।
#5
बैटरी लाइफ पर दें ध्यान
ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर की बैटरी लाइफ भी अहम होती है क्योंकि अगर बैटरी जल्दी खत्म हो जाए तो बार-बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती रहती है, जिससे काम में बाधा आती रहती है। इसलिए ऐसा मॉडल चुनें, जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो ताकि आपको बार-बार चार्ज करने की जरूरत न पड़े।
इसके अलावा यह भी देखें कि क्या इसमें चार्ज होने वाली बैटरी है या नॉन-चार्ज होने वाली बैटरी, जिससे आपकी सुविधा बढ़ेगी।