फ्लाइट बुकिंग करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, यात्रा होगी आरामदायक

फ्लाइट बुकिंग करते समय कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो यात्रा को मुश्किल बना सकती हैं। हालांकि, अगर आप फ्लाइट बुकिंग करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहेगी। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो लोग फ्लाइट बुकिंग करते समय कर देते हैं और इन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं।

#1 सही समय पर बुकिंग करना फ्लाइट बुकिंग करते समय सबसे बड़ी गलती सही समय पर टिकट न खरीदना होती है। कई लोग आखिरी समय पर टिकट खरीदते हैं, जिससे उन्हें महंगे दाम चुकाने पड़ते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी यात्रा की तारीख से कम से कम 2-3 महीने पहले ही टिकट बुक करें। इससे आपको सस्ती दरों पर टिकट मिल सकती हैं और आपकी यात्रा का खर्च भी कम होगा। इसके अलावा समय से पहले बुकिंग करने से आपको बेहतर विकल्प भी मिलेंगे।

#2 फ्लाइट का सही चयन करना फ्लाइट बुक करते समय सही फ्लाइट का चयन करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग बिना सोचे-समझे किसी भी फ्लाइट का टिकट खरीद लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से ही फ्लाइट चुनें। अगर आप लंबी यात्रा पर हैं तो बिना रुके जाने वाली फ्लाइट बेहतर हो सकती है। वहीं अगर आपकी यात्रा छोटी है, तो बीच में रुकने वाली फ्लाइट ले सकते हैं।

Advertisement

#3 एयरपोर्ट ट्रांसफर की व्यवस्था करना एयरपोर्ट से होटल या गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रांसफर की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। कई लोग फ्लाइट बुक करते समय इस पर ध्यान नहीं देते और एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उन्हें टैक्सी या अन्य साधनों के लिए परेशानी होती है। इसलिए हमेशा पहले से ही अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रांसफर की व्यवस्था कर लें। इससे आपकी यात्रा सुचारू और आरामदायक होगी। इसके अलावा आप समय की बचत भी कर सकेंगे।

Advertisement

#4 सामान नीति की जानकारी रखना फ्लाइट बुक करते समय सामान नीति की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हर एयरलाइन कंपनी की अपनी सामान नीति होती है, जिसमें बताया जाता है कि कितने किलो वजन तक मुफ्त लाया जा सकता है और इसके बाद कितना चार्ज लगेगा। इसके अलावा हाथ में ले जाने वाले सामान की भी अलग-अलग सीमाएं होती हैं। इन जानकारियों से आप अपने सामान को सही तरीके से पैक कर पाएंगे और अतिरिक्त शुल्क से बच सकेंगे।