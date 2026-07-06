मानसून के दौरान नहाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा

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गुनगुने पानी से नहाना है बेहतर

मानसून के दौरान हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करके नहाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह त्वचा को साफ करने में मदद करता है और शरीर की दुर्गंध को दूर करता है। इसके अलावा गुनगुने पानी से नहाने से शरीर के रोमछिद्र खुल जाते हैं, जिससे पसीना आसानी से निकल जाता है और त्वचा ताजगी भरी महसूस होती है। गुनगुने पानी से नहाने से खून का बहाव भी बेहतर होता है, जो त्वचा की सेहत के लिए फायदेमंद है।