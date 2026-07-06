मानसून के दौरान नहाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा
क्या है खबर?
मानसून के दौरान उमस और पसीने की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में दुर्गंध और संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में इस मौसम में खुद को तरोताजा और स्वस्थ रखने के लिए रोजाना सही तरीके से नहाना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान नहाते समय कई समस्याओं से बच सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं।
#1
गुनगुने पानी से नहाना है बेहतर
मानसून के दौरान हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करके नहाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह त्वचा को साफ करने में मदद करता है और शरीर की दुर्गंध को दूर करता है। इसके अलावा गुनगुने पानी से नहाने से शरीर के रोमछिद्र खुल जाते हैं, जिससे पसीना आसानी से निकल जाता है और त्वचा ताजगी भरी महसूस होती है। गुनगुने पानी से नहाने से खून का बहाव भी बेहतर होता है, जो त्वचा की सेहत के लिए फायदेमंद है।
#2
साबुन का चयन करें सोच-समझकर
साबुन का चयन करते समय उसकी खुशबू और असर पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसी खुशबू वाला साबुन चुनें, जो लंबे समय तक शरीर पर बनी रहे और संक्रमण से बचाए रखे। इसके अलावा ऐसा साबुन चुनें, जिसमें कीटाणुओं को मारने की क्षमता हो ताकि यह त्वचा को सुरक्षित रखे। साबुन की गुणवत्ता और उसकी सामग्रियों का ध्यान रखते हुए ही उसे अपनी नहाने की दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपको भरपूर लाभ मिल सके।
#3
त्वचा को स्क्रब करें
मानसून के दौरान त्वचा पर मृत कोशिकाओं और गंदगी का जमाव हो सकता है, जिससे त्वचा की चमक फीकी पड़ सकती है। इसे दूर करने के लिए हफ्ते में एक-दो बार हल्के हाथों से त्वचा को रगड़कर साफ करें। इससे न केवल त्वचा की गंदगी निकल जाएगी, बल्कि यह भी ताजगी भरी महसूस होगी। इससे खून का बहाव भी बेहतर होता है, जिससे त्वचा की सेहत में सुधार होता है और वह चमकदार दिखती है।
#4
डैंड्रफ के लिए शैंपू का करें इस्तेमाल
मानसून में न केवल त्वचा बल्कि सिर की त्वचा भी प्रभावित होती है। इस मौसम में सिर की त्वचा पर डैंड्रफ होने की संभावना अधिक होती है। इससे बचाव के लिए अपने बालों को रोजाना धोएं और अपनी सिर की त्वचा पर डैंड्रफ के लिए शैंपू का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हफ्ते में एक बार गर्म तेल से मालिश भी जरूर करें। इससे न केवल डैंड्रफ दूर होगा, बल्कि बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी और वे चमकदार दिखेंगे।
#5
एंटी-सेप्टिक पाउडर लगाएं
मानसून में उमस और पसीने के कारण शरीर की दुर्गंध उत्पन्न हो सकती है। इससे निजात पाने के लिए अपने शरीर के उन हिस्सों पर एंटी-सेप्टिक पाउडर लगाएं, जहां पसीना अधिक आता है। यह पाउडर आपकी त्वचा को ताजगी देगा और दुर्गंध को दूर रखेगा। इसके अलावा यह पसीने को सोखता है, जिससे त्वचा चिपचिपी नहीं लगती। इस तरह आप मानसून के दौरान तरोताजा और स्वस्थ रह सकते हैं।