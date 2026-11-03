मसालों को स्टोर करने से जुड़ी टिप्स

मसालों को स्टोर करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं बिगड़ेगा स्वाद

लेखन अंजली 06:13 pm Nov 03, 202606:13 pm

क्या है खबर?

मसाले भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा हैं। सही तरीके से स्टोर किए मसाले न सिर्फ लंबे समय तक चलते हैं, बल्कि खाने का स्वाद भी बढ़ाते हैं। अक्सर लोग मसालों को प्लास्टिक या कांच की बोतलों में रखते हैं, लेकिन इससे उनकी खुशबू और स्वाद दोनों प्रभावित होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मसालों को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं।