मसालों को स्टोर करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं बिगड़ेगा स्वाद
क्या है खबर?
मसाले भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा हैं। सही तरीके से स्टोर किए मसाले न सिर्फ लंबे समय तक चलते हैं, बल्कि खाने का स्वाद भी बढ़ाते हैं। अक्सर लोग मसालों को प्लास्टिक या कांच की बोतलों में रखते हैं, लेकिन इससे उनकी खुशबू और स्वाद दोनों प्रभावित होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मसालों को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं।
#1
कांच की बोतलों का करें इस्तेमाल
मसालों को स्टोर करने के लिए कांच की बोतलें सबसे अच्छी होती हैं। ये बोतलें न केवल दिखने में अच्छी लगती हैं, बल्कि इनमें मसाले लंबे समय तक ताजे रहते हैं।
कांच की बोतलों में मसाले रखने से उनमें हवा नहीं जाती, जिससे उनकी खुशबू और स्वाद बना रहता है।
इसके अलावा कांच की बोतलों को साफ करना भी आसान होता है, जिससे आप अपने मसालों को साफ-सुथरा रख सकते हैं।
#2
प्लास्टिक के डिब्बों से बचें
प्लास्टिक के डिब्बों में मसाले रखना सही नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें रखा हुआ मसाला जल्दी खराब हो जाता है।
प्लास्टिक में नमी बनी रहती है, जिससे मसालों का रंग और स्वाद दोनों बिगड़ सकते हैं।
इसके अलावा प्लास्टिक के डिब्बों में कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे मसाले खराब हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने मसालों को कांच की बोतलों या किसी अन्य सुरक्षित कंटेनर में रखें।
#3
धूप से बचाएं
मसालों को धूप लगने से बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि धूप में रखा हुआ मसाला जल्दी खराब हो जाता है और उसकी खुशबू उड़ जाती है। इसलिए मसाले हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, जहां धूप न पड़े।
इससे वे लंबे समय तक ताजे रहेंगे और उनका स्वाद भी बना रहेगा।
इसके अलावा मसालों को एक साथ रखने की बजाय अलग-अलग कंटेनरों में रखें ताकि उनमें हवा का प्रवाह अच्छा हो और वे खराब न हों।
#4
नमी से बचाएं
मसालों को नमी से बचाकर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि नमी वाले स्थान पर मसाले चिपचिपे हो जाते हैं और उनका रंग बदल जाता है। इससे उनकी खुशबू भी उड़ जाती है।
इसलिए मसालों को हमेशा सूखे स्थान पर रखें। इसके अलावा नमी वाले स्थान पर कीड़े-मकोड़े भी आ जाते हैं, जिससे मसाले खराब हो जाते हैं।
इसलिए मसालों को किसी सूखे और ठंडे स्थान पर रखें ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें।
#5
एयरटाइट डिब्बों में रखें
मसालों को एयरटाइट डिब्बों में रखना सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे डिब्बों में रखने से उनमें हवा नहीं जाती, जिससे मसाले अपनी खुशबू और स्वाद बनाए रखते हैं।
इन डिब्बों में रखे मसाले लंबे समय तक ताजे रहते हैं। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने घर में मौजूद मसालों को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं और उनका पूरा आनंद ले सकते हैं।
इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने खाने को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।