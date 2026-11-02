आलू को स्टोर करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेंगे ठीक
क्या है खबर?
आलू एक ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर में मौजूद होती है। इसका कारण है कि आलू का उपयोग कई तरह के व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आलू को सही तरीके से स्टोर किया जाए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप आलू को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और यह जल्दी खराब भी नहीं होगा।
#1
आलू को ऐसे रखें स्टोर
आलू को स्टोर करने के लिए सबसे पहले उन्हें किसी सूखे और ठंडे स्थान पर रखें।
इसके लिए आप आलू को किसी सूती कपड़े में लपेटकर किसी अंधेरी जगह पर रख सकते हैं। अगर आप आलू को ठंडे स्थान पर रखते हैं तो उन्हें किसी कागज के थैले में रखें और सबसे नीचे वाले हिस्से में रखें।
यहां ध्यान रखें कि आलू को प्लास्टिक के थैले में न रखें क्योंकि इससे उनमें नमी बढ़ सकती है।
#2
आलू को किसी डिब्बे में रखें
आलू को स्टोर करने के लिए आप किसी डिब्बे का भी सहारा ले सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले डिब्बे में मक्के का आटा डालें और फिर इसमें आलू रखें। आलू के ऊपर फिर से मक्के का आटा डालें। अब इस डिब्बे को ढक्कन से बंद करके किसी ठंडी जगह पर रखें।
ध्यान रखें कि डिब्बा प्लास्टिक का न हो क्योंकि प्लास्टिक से आलू जल्दी खराब हो सकते हैं।
#3
प्याज के साथ न रखें आलू
आलू को स्टोर करते समय उन्हें प्याज के साथ बिल्कुल भी न रखें। दरअसल, जब प्याज और आलू एक साथ रखे जाते हैं तो प्याज से निकलने वाली गैस आलू को खराब कर देती है।
इससे आलू में कीड़े लग सकते हैं और वे सड़ भी सकते हैं। यही कारण है कि आलू और प्याज को हमेशा अलग-अलग रखने की सलाह दी जाती है।
#4
इन चीजों के साथ न रखें आलू
आलू के साथ कभी भी सेब या नाशपाती जैसी फलियां नहीं रखनी चाहिए। इन फलों से भी आलू जल्दी खराब हो सकते हैं।
आलू के साथ सेब या नाशपाती रखने से इनमें कीड़े भी लग सकते हैं। इसके अलावा आलू को नमक के साथ भी स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उनमें कड़वाहट आ सकती है।
अगर आलू में कड़वाहट आ जाए तो उसे खाने से बचें।
#5
समय-समय पर आलू को चेक करते रहें
आलू को स्टोर करने के बाद समय-समय पर उन्हें जरूर चेक करें ताकि अगर इनमें कोई खराब हो जाए तो उसे तुरंत निकाल दें।
अगर आलू में कीड़े लग गए हैं तो उन्हें किसी साफ सूती कपड़े से पोंछकर धूप में सुखाएं। इससे कीड़े मर जाएंगे।
इसके अलावा अगर आलू में सड़न हो रही हो तो उन्हें पानी में 10 मिनट के लिए भिगोकर उन्हें किसी साफ जगह पर सुखाकर स्टोर करें।