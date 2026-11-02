आलू को स्टोर करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेंगे ठीक

आलू को स्टोर करने के लिए सबसे पहले उन्हें किसी सूखे और ठंडे स्थान पर रखें।

इसके लिए आप आलू को किसी सूती कपड़े में लपेटकर किसी अंधेरी जगह पर रख सकते हैं। अगर आप आलू को ठंडे स्थान पर रखते हैं तो उन्हें किसी कागज के थैले में रखें और सबसे नीचे वाले हिस्से में रखें।

यहां ध्यान रखें कि आलू को प्लास्टिक के थैले में न रखें क्योंकि इससे उनमें नमी बढ़ सकती है।