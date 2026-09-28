घर पर सिड्डू बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

सिड्डू को भाप में पकाना एक जरूरी कदम है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

भाप में पकाने से सिड्डू नरम और फूला हुआ बनता है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।

इसके लिए आप स्टीमर या कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो क्योंकि इससे सिड्डू गीला हो सकता है।

सही मात्रा में पानी डालकर सिड्डू को भाप में पकाएं ताकि उसका स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतरीन रहें।