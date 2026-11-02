घर पर जूस बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतर स्वाद

घर पर बने जूस में चीनी मिलाने की जरूरत नहीं होती। फलों में स्वाभाविक रूप से मौजूद मिठास ही हमारे लिए पर्याप्त होती है।

अतिरिक्त चीनी मिलाने से जूस की सेहतमंद गुणवत्ता प्रभावित होती है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

अगर आपके फल थोड़े खट्टे हैं तो उनमें चीनी मिलाने की बजाय थोड़ी सी शहद या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जूस का स्वाद भी अच्छा होगा और यह सेहतमंद भी रहेगा।