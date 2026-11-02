घर पर जूस बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतर स्वाद
क्या है खबर?
जूस पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि ताजगी और ऊर्जा भी प्रदान करता है। हालांकि, जूस बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं, जिनसे इसके पोषण मूल्य कम हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताएंगे, जिनसे आप अपने जूस को और भी बेहतर बना सकते हैं और इसके सभी लाभों का पूरा आनंद ले सकते हैं।
#1
ताजे फलों का चुनाव करें
जूस बनाने के लिए हमेशा ताजे फलों का चुनाव करें। ताजे फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है।
पुराने या अधपके फल जूस का स्वाद बिगाड़ सकते हैं और इसमें पोषण भी कम होता है।
इसलिए जब भी आप बाजार से फल खरीदें तो ध्यान रखें कि वे पूरी तरह से पके और ताजे हों ताकि आपका जूस न केवल स्वादिष्ट बने बल्कि सेहतमंद भी रहे।
#2
चीनी का उपयोग न करें
घर पर बने जूस में चीनी मिलाने की जरूरत नहीं होती। फलों में स्वाभाविक रूप से मौजूद मिठास ही हमारे लिए पर्याप्त होती है।
अतिरिक्त चीनी मिलाने से जूस की सेहतमंद गुणवत्ता प्रभावित होती है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
अगर आपके फल थोड़े खट्टे हैं तो उनमें चीनी मिलाने की बजाय थोड़ी सी शहद या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जूस का स्वाद भी अच्छा होगा और यह सेहतमंद भी रहेगा।
#3
ठंडा पानी या बर्फ का उपयोग न करें
अक्सर लोग अपने जूस को ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ या ठंडा पानी मिला देते हैं, लेकिन इससे इसके पोषक तत्व कम हो सकते हैं।
फलों के प्राकृतिक स्वाद और उनके सभी लाभों को बरकरार रखने के लिए जूस को कमरे के तापमान पर ही परोसें।
अगर आपको ठंडा जूस पसंद है तो इसे बनाने के बाद कुछ मिनट फ्रिज में रख दें ताकि यह थोड़ी ठंडी हो जाए, लेकिन उसमें पोषण कम न हो।
#4
कड़वे छिलकों का उपयोग न करें
फल काटते समय उनके छिलकों का ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम अनजाने में कड़वे हिस्से जैसे नींबू या संतरे के छिलकों को भी जूस में मिला देते हैं, जिससे जूस का स्वाद बिगड़ जाता है।
इसलिए हमेशा फलों के साफ हिस्से का ही इस्तेमाल करें ताकि आपका जूस स्वादिष्ट बने और उसका पोषण मूल्य भी बरकरार रहे। इसके अलावा फलों को अच्छे से धोकर ही काटें ताकि उनमें कोई गंदगी न रहे।
#5
सही मात्रा में सामग्री मिलाएं
जूस बनाते समय सामग्रियों की मात्रा सही होनी चाहिए ताकि उसका स्वाद बेहतरीन आए।
उदाहरण के लिए अगर आप गाजर, खीरा, टमाटर आदि सब्जियों का जूस बना रहे हैं तो उनकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए ताकि कोई भी सब्जी अधिक न हो और सभी का मिश्रण अच्छा बने।
इन सरल टिप्स को अपनाकर आप अपने घर पर ही स्वादिष्ट और सेहतमंद जूस बना सकते हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा देगा और आपको तरोताजा रखेगा।