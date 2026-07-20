ऑनलाइन ट्रैवल बैग खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

यात्रा बैग की सामग्री भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि यह उसके टिकाऊपन को प्रभावित करती है। पॉलिएस्टर, नायलॉन या चमड़े जैसी सामग्रियों वाले बैग आमतौर पर मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं।

इसके अलावा पानी से बचाने वाले बैग चुनना बेहतर हो सकता है, खासकर अगर आप बारिश वाले क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हों या समुद्र तट पर जा रहे हों। इससे आपके सामान सुरक्षित रहेंगे।