बच्चों के लिए खिलौने खरीदते समय उनकी उम्र का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

छोटे बच्चों के लिए मुलायम और हल्के खिलौने बेहतर होते हैं, जबकि बड़े बच्चों के लिए ऐसे खिलौने उपयुक्त होते हैं, जो सीखने में मदद करें। उम्र के अनुसार खिलौने चुनने से बच्चे का विकास सही दिशा में होता है और वे सुरक्षित रहते हैं।

इसके अलावा उम्र के हिसाब से खिलौने चुनने से बच्चे का मनोरंजन भी बढ़ता है और वे नई चीजें सीखते हैं।