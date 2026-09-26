एसेंशियल ऑयल खरीदने से जुड़ी टिप्स

एसेंशियल ऑयल खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेंगे कई लाभ

लेखन अंजली 05:28 pm Sep 26, 202605:28 pm

क्या है खबर?

एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य लाभ देने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग न केवल खुशबू के लिए बल्कि तनाव कम करने, नींद सुधारने और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है। हालांकि, बाजार में कई तरह के एसेंशियल ऑयल उपलब्ध होते हैं, जिससे सही विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी बातें बताते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप सही एसेंशियल ऑयल खरीद सकते हैं।