एसेंशियल ऑयल खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेंगे कई लाभ
क्या है खबर?
एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य लाभ देने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग न केवल खुशबू के लिए बल्कि तनाव कम करने, नींद सुधारने और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है। हालांकि, बाजार में कई तरह के एसेंशियल ऑयल उपलब्ध होते हैं, जिससे सही विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी बातें बताते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप सही एसेंशियल ऑयल खरीद सकते हैं।
#1
शुद्धता को परखें
जब भी आप कोई एसेंशियल ऑयल खरीदें तो सबसे पहले उसकी शुद्धता को परखें।
कई बार बाजार में ऐसे एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, जिनमें रासायनिक तत्व मिले होते हैं, जो आपकी त्वचा और सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे ब्रांड का चयन करें, जो शुद्ध और प्राकृतिक एसेंशियल ऑयल प्रदान करता हो।
इसके लिए आप ब्रांड के लेबल पर ध्यान दें और देखें कि उसमें पूरी शुद्धता का दावा किया गया हो।
#2
लेबल को ध्यान से पढ़ें
एसेंशियल ऑयल खरीदते समय उसके लेबल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। लेबल पर लिखा होना चाहिए कि यह किस प्रकार के फूल, पत्ता या छाल से बनाया गया है और इसमें कौन-कौन सी सामग्री शामिल हैं।
इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार के अप्राकृतिक रंग, सुगंध या रासायनिक तत्व होने की जानकारी भी होनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो खरीद रहे हैं, वह असली और प्राकृतिक एसेंशियल ऑयल है या नहीं।
#3
पैकिंग पर ध्यान दें
एसेंशियल ऑयल की पैकिंग भी महत्वपूर्ण होती है। कांच की बोतलें सबसे अच्छी होती हैं क्योंकि ये हवा और नमी को अंदर आने से रोकती हैं, जिससे ऑयल लंबे समय तक अच्छा रहता है।
प्लास्टिक की बोतलें अक्सर सस्ती होती हैं लेकिन उनमें मौजूद रासायनिक तत्व ऑयल को खराब कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कांच की बोतल में ही एसेंशियल ऑयल खरीदें और ध्यान रखें कि बोतल अच्छी तरह सील बंद हो ताकि हवा या नमी अंदर न जा सके।
#4
उपयोग के तरीके को जानें
हर प्रकार के एसेंशियल ऑयल का उपयोग करने का तरीका अलग होता है। कुछ सीधे त्वचा पर लगाए जा सकते हैं जबकि कुछ को अन्य तेल या क्रीम के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए।
इसलिए खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि उस खास एसेंशियल ऑयल का सही उपयोग कैसे किया जाता है ताकि आप उसका पूरा फायदा उठा सकें और किसी भी प्रकार की गलती से बच सकें।
#5
भरोसेमंद ब्रांड चुनें
भरोसेमंद ब्रांड से खरीदे गए उत्पाद हमेशा बेहतर परिणाम देते हैं। ऐसे ब्रांड जो लंबे समय से बाजार में हैं और जिनकी अच्छी समीक्षा होती है, वे अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं।
नए या अनजान ब्रांड से बचना चाहिए क्योंकि उनके बारे में पता नहीं होता कि वे कितने अच्छे या खराब होंगे।
इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप सही एसेंशियल ऑयल चुन सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य और सुंदरता दोनों के लिए लाभकारी होगा।