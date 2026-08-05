बदलते मौसम में इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, रहेंगे स्वस्थ

बदलते मौसम में खाने-पीने की आदतों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए अपनी खाने की सूची में मौसमी फल और सब्जियां शामिल करें।

इनसे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

इसके अलावा ताजे फलों का रस पीएं और पैक्ड खाना, तला हुआ भोजन, बहुत मसालेदार खाना और बाहर का खाना खाने से बचें। साथ ही पानी और नारियल पानी का सेवन करें।