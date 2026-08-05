बदलते मौसम में इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, रहेंगे स्वस्थ
क्या है खबर?
बदलते मौसम का सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है क्योंकि इसमें तापमान में अचानक होने वाले बदलाव के कारण शरीर को खुद को ढालने में मुश्किल हो सकती है। इस कारण सर्दी और फ्लू जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, कुछ सावधानियां बरतकर संक्रमणों से सुरक्षित रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि बदलते मौसम में किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।
#1
खाने-पीने की आदतें सुधारें
बदलते मौसम में खाने-पीने की आदतों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए अपनी खाने की सूची में मौसमी फल और सब्जियां शामिल करें।
इनसे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा ताजे फलों का रस पीएं और पैक्ड खाना, तला हुआ भोजन, बहुत मसालेदार खाना और बाहर का खाना खाने से बचें। साथ ही पानी और नारियल पानी का सेवन करें।
#2
हाथ धोने की आदत डालें
बदलते मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और इससे बचाव के लिए हाथों की सफाई बहुत जरूरी है।
इसके लिए नियमित रूप से साबुन और पानी से अपने हाथों को धोएं। खासकर खाने से पहले और बाद में, खाना बनाने से पहले और बाद में, बाथरूम का उपयोग करने के बाद और छींकने, खांसने के बाद अपने हाथों को धोएं।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर जाने के बाद भी हाथ धोएं।
#3
टीकाकरण जरूर कराएं
बदलते मौसम में इन्फ्लूएंजा, सर्दी और फ्लू जैसी बीमारियां अधिक होती हैं और इनसे सुरक्षित रहने के लिए टीकाकरण लेना जरूरी है।
टीकाकरण शरीर को संक्रमण से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा यह शरीर की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायक है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#4
तनाव को करें दूर
तनाव भी कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए इससे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करें। ध्यान और योग जैसी गतिविधियां तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो खुद को तनावमुक्त रखने के लिए बागवानी, पेंटिंग या फिर कोई अन्य शौक भी अपना सकते हैं। इसके साथ ही भरपूर नींद भी तनाव को कम करने में मदद कर सकती है।
#5
एक्सरसाइज करें
बदलते मौसम में खुद को सक्रिय रखना भी बहुत जरूरी है।
इसके लिए रोजाना कुछ मिनट के लिए एक्सरसाइज करें। इससे शरीर को पसीना आता है, जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही इससे सांस लेने की क्षमता को भी मजबूती मिलती है।
इसके अलावा एक्सरसाइज से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।