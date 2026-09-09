बुखार होने पर इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा आराम

बुखार होने पर हल्के और आराम देने वाले कपड़े पहनना सबसे जरूरी होता है। भारी कपड़े शरीर को और गर्म कर सकते हैं, जिससे असुविधा बढ़ सकती है।

सूती कपड़े पहनने की कोशिश करें, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना भी सोखते हैं। ढीले-ढाले कपड़े पहनने से शरीर को ठंडक मिलती है और आप आराम महसूस करते हैं।

ऐसे कपड़े पहनने से बुखार के दौरान थकावट कम होती है और आप बेहतर महसूस करते हैं।