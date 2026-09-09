बुखार होने पर इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा आराम
क्या है खबर?
बुखार एक ऐसी समस्या है, जो किसी को भी कभी भी हो सकती है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो यह असहजता और कमजोरी का कारण बनता है। ऐसे में जरूरी है कि हम कुछ आसान उपाय अपनाएं ताकि आराम महसूस करें और जल्दी ठीक हो सकें। इस लेख में हम आपको कुछ सरल तरीके बताएंगे, जिनसे आप बुखार के दौरान राहत पा सकते हैं।
#1
हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें
बुखार होने पर हल्के और आराम देने वाले कपड़े पहनना सबसे जरूरी होता है। भारी कपड़े शरीर को और गर्म कर सकते हैं, जिससे असुविधा बढ़ सकती है।
सूती कपड़े पहनने की कोशिश करें, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना भी सोखते हैं। ढीले-ढाले कपड़े पहनने से शरीर को ठंडक मिलती है और आप आराम महसूस करते हैं।
ऐसे कपड़े पहनने से बुखार के दौरान थकावट कम होती है और आप बेहतर महसूस करते हैं।
#2
गुनगुने पानी से शरीर साफ करें
बुखार के समय शरीर को ठंडक देने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना एक अच्छा उपाय है।
यह आपके शरीर को ठंडक देता है और ताजगी का अहसास कराता है। ध्यान रखें कि पानी बहुत ठंडा न हो, क्योंकि इससे ठंड लग सकती है।
एक साफ कपड़े को गुनगुने पानी में भिगोकर शरीर को हल्के हाथों से साफ करें। यह तरीका शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है और आपको आराम महसूस होता है।
#3
पानी की कमी न होने दें
बुखार के दौरान शरीर में पानी की कमी होना आम बात है, जिससे कमजोरी और थकावट महसूस हो सकती है। इसलिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी या ताजे फलों का रस भी ले सकते हैं। ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं और ऊर्जा देते हैं।
सही मात्रा में पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं।
#4
हल्का और जल्दी पचने वाला खाना खाएं
बुखार के समय भारी और तला-भुना खाना खाने से बचें। इसकी जगह हल्का और जल्दी पचने वाला खाना जैसे खिचड़ी, दलिया या दही खाना बेहतर होता है। ये न केवल पचाने में आसान होते हैं, बल्कि शरीर को जरूरी ताकत भी देते हैं।
इसके अलावा ताजे फल खाना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इनमें विटामिन और पोषक तत्व होते हैं। हल्का खाना खाने से पेट पर जोर नहीं पड़ता और आप जल्दी ठीक महसूस करते हैं।
#5
शरीर को पूरी तरह आराम दें
बुखार के समय शरीर को आराम देना सबसे जरूरी है।
ज्यादा काम करने या बार-बार उठने-बैठने से बचें। बिस्तर पर लेटकर पूरी नींद लें ताकि शरीर को अपनी मरम्मत करने और ऊर्जा वापस लाने का समय मिल सके।
आराम करने से शरीर को बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। शांत और आरामदायक माहौल में रहें और खुद को तनाव से दूर रखें।