नया फेस प्रोडक्ट आजमाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई तरह के चेहरे के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हर किसी की त्वचा अलग होती है। इसलिए किसी नए चेहरे के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। इससे आप किसी भी तरह की एलर्जी और त्वचा संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप नए चेहरे के प्रोडक्ट को आजमाने से पहले थोड़ी जांच-पड़ताल कर सकते हैं।
#1
पैच टेस्ट जरूर करें
किसी भी नए चेहरे के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए थोड़ा-सा प्रोडक्ट अपने हाथ या गर्दन पर लगाकर 24 घंटे तक छोड़ दें।
अगर आपको रैशेज, जलन या कोई अन्य समस्या नहीं होती है तो आप सुरक्षित रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट आपकी त्वचा के लिए सही है या नहीं।
#2
सामग्री पर ध्यान दें
नए चेहरे के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की गई चीजें बहुत अहम होती हैं। इसलिए किसी भी नए चेहरे के प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी लेबल को ध्यान से पढ़ें और उसमें मौजूद चीजों की सूची को समझें।
अगर उसमें बहुत सारे रसायन या अप्राकृतिक चीजें हों तो उसे खरीदने से बचें। इसके बजाय ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें, जिनमें प्राकृतिक और सुरक्षित चीजें हों।
यह आपकी त्वचा के लिए बेहतर होगा और आपको एलर्जी से भी बचाएगा।
#3
ब्रांड की विश्वसनीयता देखें
नए चेहरे के प्रोडक्ट को आजमाने से पहले उसके ब्रांड की विश्वसनीयता को जांचना जरूरी है। अच्छे ब्रांड्स आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाते हैं और उनकी समीक्षा भी अच्छी होती है।
इसलिए किसी भी नए चेहरे के प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके ब्रांड की जानकारी जरूर लें।
इसके लिए आप ऑनलाइन समीक्षाएं पढ़ सकते हैं या दोस्तों से सलाह ले सकते हैं। इससे आपको प्रोडक्ट की गुणवत्ता का अंदाजा होगा और आप सही चयन कर पाएंगे।
#4
सही मात्रा में उपयोग करें
नए चेहरे के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते समय सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से त्वचा पर उल्टा असर हो सकता है या एलर्जी हो सकती है।
इसलिए हमेशा निर्देशित मात्रा में ही प्रोडक्ट का उपयोग करें।
इसके अलावा अगर आपको किसी खास क्षेत्र पर ध्यान देना हो तो उस हिस्से पर अतिरिक्त ध्यान दें, लेकिन पूरे चेहरे पर समान मात्रा में लगाएं ताकि संतुलन बना रहे।
#5
समय दें और नजर रखें
नए चेहरे के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद उसे थोड़ा समय दें ताकि वह ठीक से असर कर सके। अगर आपको कोई समस्या नहीं होती है तो आप नियमित रूप से उसका उपयोग जारी रख सकते हैं।
इन सरल टिप्स को अपनाकर आप बिना किसी चिंता के नए चेहरे के प्रोडक्ट्स को आजमा सकते हैं और अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं।