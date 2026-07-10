जलेबी बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

#2

तेल का तापमान सही रखें

जलेबियां तलने के लिए तेल का तापमान बहुत अहम होता है। अगर तेल गर्म होगा तो जलेबियां जल्दी पक जाएंगी और कुरकुरी बनेंगी, वहीं अगर तेल कम गर्म होगा तो जलेबियां तेल में डूबकर नरम हो जाएंगी और उनका स्वाद भी खराब हो जाएगा। इसलिए तेल का तापमान सही रखना जरूरी है ताकि जलेबियां अच्छी तरह से तले और उनका स्वाद बेहतरीन रहे। सही तापमान पर तली जलेबियां खाने में मजा देती हैं और देखने में भी आकर्षक लगती हैं।