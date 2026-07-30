बटर पनीर मसाला बनाने से जुड़ी टिप्स

बटर पनीर मसाला बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

लेखन अंजली 06:35 pm Jul 30, 202606:35 pm

क्या है खबर?

बटर पनीर मसाला भारतीय खाने में एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है। यह खासतौर पर शाकाहारी लोगों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए ताजे पनीर के टुकड़ों को मक्खन और मसालों के साथ पकाया जाता है। अगर आप इस व्यंजन को घर पर बनाना चाहते हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन हो। आइए बटर पनीर मसाला बनाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें जानते हैं।