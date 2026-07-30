बटर पनीर मसाला बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
बटर पनीर मसाला भारतीय खाने में एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है। यह खासतौर पर शाकाहारी लोगों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए ताजे पनीर के टुकड़ों को मक्खन और मसालों के साथ पकाया जाता है। अगर आप इस व्यंजन को घर पर बनाना चाहते हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन हो। आइए बटर पनीर मसाला बनाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें जानते हैं।
#1
पनीर की गुणवत्ता पर ध्यान दें
बटर पनीर मसाला का स्वाद काफी हद तक पनीर की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ताजे और अच्छे पनीर का चयन करें ताकि व्यंजन का स्वाद बेहतरीन हो सके।
बाजार में मिलने वाले कई पनीर में मिलावट होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
इसलिए हमेशा अच्छे ब्रांड का पनीर खरीदें और घर पर इस्तेमाल करने से पहले उसे थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें ताकि वह नरम हो जाए।
#2
मसालों का सही मिश्रण बनाएं
बटर पनीर मसाला के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले इसके स्वाद को बढ़ाते हैं, इसलिए मसालों का सही मिश्रण बनाना जरूरी है।
इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी का उपयोग होता है।
आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार मसालों की मात्रा कम-ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मसालों का संतुलन बनाए रखें ताकि व्यंजन का स्वाद बेहतरीन रहे।
#3
टमाटर की ग्रेवी को अच्छी तरह पकाएं
बटर पनीर मसाला के लिए टमाटर की ग्रेवी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट और टमाटर की ग्रेवी तैयार करें।
प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें, फिर उसमें अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें।
अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर उन्हें नरम होने तक पकाएं। ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाना जरूरी है ताकि मसाले अच्छे से घुल जाएं और इसका स्वाद बेहतरीन हो।
#4
मलाईदार ग्रेवी बनाने का तरीका जानें
बटर पनीर मसाला की ग्रेवी मलाईदार होनी चाहिए ताकि उसमें पनीर के टुकड़े अच्छे से डूब सकें। इसके लिए ग्रेवी में क्रीम या मलाई मिलाएं।
अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई का भी उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा ग्रेवी को धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी सामग्री आपस में अच्छी तरह मिल जाएं और उसका स्वाद बढ़ जाए। मलाईदार ग्रेवी से व्यंजन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#5
अंत में मक्खन मिलाएं
बटर पनीर मसाला का नाम ही बताता है कि इसमें मक्खन अहम भूमिका निभाता है। अंत में ढेर सारा मक्खन डालें ताकि व्यंजन में शाही स्वाद मिले। इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं ताकि मक्खन अच्छी तरह घुल जाए और सभी सामग्री आपस में मिल जाएं।
इन सरल सुझावों को अपनाकर आप अपने घर पर आसानी से स्वादिष्ट बटर पनीर मसाला बना सकते हैं।