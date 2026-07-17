बेसन की बर्फी बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेगी बेहतरीन

बेसन की बर्फी के लिए चीनी की चाशनी बनाना जरूरी है ताकि मिठाई सही तरीके से जम सके।

चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी को मिलाकर उबालें जब तक कि वह एक तार की चाशनी न बन जाए। तार की चाशनी बनाने के लिए चाशनी को उबालते रहें और ठंडी करके देखें कि वह तार बन रही है या नहीं।

सही चाशनी बनने पर बर्फी में मिलाने से उसका स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतर हो जाएंगे।