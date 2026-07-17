बेसन की बर्फी बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, बनेगी बेहतरीन
क्या है खबर?
बेसन की बर्फी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। अगर आप इसे घर पर बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपकी बेसन की बर्फी बेहतरीन बने। आइए आज हम आपको बेसन की बर्फी बनाने से जुड़ी अहम बातें बताते हैं।
#1
सही मात्रा में घी का इस्तेमाल करें
बेसन की बर्फी बनाने के लिए घी की सही मात्रा बहुत जरूरी है।
ज्यादा घी डालने से बर्फी चिपचिपी हो सकती है, जबकि कम घी डालने पर यह सूखी हो सकती है। इसलिए सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
आमतौर पर 1 कप बेसन के लिए आधा कप घी पर्याप्त होता है। इससे बर्फी न तो चिपचिपी होगी और न ही सूखी। सही मात्रा में घी डालने से बर्फी का स्वाद भी बेहतरीन होगा।
#2
धीमी आंच पर भूनें
बेसन को धीमी आंच पर भूनना बहुत जरूरी है। इससे उसका कच्चापन दूर होता है और उसका स्वाद बढ़ जाता है। ध्यान रखें कि बेसन को लगातार चलाते रहें ताकि वह जल न जाए और एकसमान रंग में बदल जाए।
भूनते समय बेसन में एक खास सुगंध आने लगती है, जो बर्फी को एक अलग ही स्वाद देती है। इस प्रक्रिया को सही तरीके से करने पर आपकी बेसन की बर्फी बहुत स्वादिष्ट बनेगी।
#3
चीनी की चाशनी बनाएं
बेसन की बर्फी के लिए चीनी की चाशनी बनाना जरूरी है ताकि मिठाई सही तरीके से जम सके।
चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी को मिलाकर उबालें जब तक कि वह एक तार की चाशनी न बन जाए। तार की चाशनी बनाने के लिए चाशनी को उबालते रहें और ठंडी करके देखें कि वह तार बन रही है या नहीं।
सही चाशनी बनने पर बर्फी में मिलाने से उसका स्वाद और बनावट दोनों ही बेहतर हो जाएंगे।
#4
सूखे मेवे का उपयोग करें
बेसन की बर्फी में सूखे मेवे मिलाने से इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं। आप बादाम, पिस्ता, काजू आदि किसी भी तरह के सूखे मेवे इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन्हें बारीक काटकर बर्फी पर डालें ताकि हर टुकड़े पर थोड़ा-थोड़ा सूखे मेवे आए। इससे न केवल बर्फी सुंदर दिखेगी बल्कि उसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा।
सूखे मेवे मिलाने से बर्फी अधिक पौष्टिक बनती है और इसमें एक खास तरह की मिठास भी आती है।
#5
जमने का समय दें
बेसन की बर्फी को सही आकार देने के लिए उसे जमने का समय देना जरूरी है। जब मिश्रण गर्म हो तो उसे थाली या ट्रे में फैलाकर रखें और ठंडा होने दें।
ठंडा होने पर उसे मनचाहे आकार में काट लें। इस प्रकार इन कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण टिप्स का पालन करके आप आसानी से घर पर बेसन की बर्फी बना सकते हैं।
इस मिठाई का आनंद अपने परिवार संग बांटे और त्योहारों का मजा दोगुना करें।