घर पर फेस मास्क बनाकर लगाने से जुड़ी टिप्स

घर पर फेस मास्क बनाकर लगाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 09:46 am Nov 04, 202609:46 am

क्या है खबर?

त्वचा को गहराई से साफ करने और निखार देने में फेस मास्क काफी मदद कर सकते हैं। आजकल बाजार में कई तरह के फेस मास्क उपलब्ध हैं, लेकिन प्राकृतिक सामग्री से बने फेस मास्क का कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि, फेस मास्क को बनाते और लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि त्वचा को भरपूर फायदा मिल सके। आइए जानते हैं कि फेस मास्क का उपयोग करने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।