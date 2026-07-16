बादाम का हलवा बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेगा स्वादिष्ट

बादाम का हलवा बनाने के लिए ताजे और मलाईदार दूध का उपयोग करें। इससे हलवे की मलाईदार बनावट बनी रहेगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।

ध्यान रहे कि दूध उबालकर उसमें हलवे का मिश्रण डालें ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं और हलवे का स्वाद एकदम सही आए।

ताजे दूध से हलवे में एक खास मिठास और गहराई आती है, जिससे यह और भी लाजवाब बनता है। इस तरह आपका हलवा स्वादिष्ट और पोषक बनेगा।