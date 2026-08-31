छुट्टियों पर घर से निकलने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, यात्रा होगी आरामदायक
क्या है खबर?
अगर आप जल्द ही किसी छुट्टी पर जाने वाले हैं तो आपके लिए अपनी यात्रा को आरामदायक बनाना जरूरी है। इसके लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल आपकी यात्रा आरामदायक होगी, बल्कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय का पूरा आनंद भी ले पाएंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिन्हें घर से निकलने से पहले आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
#1
बिजली के उपकरणों को बंद करें
यात्रा पर निकलने से पहले सबसे पहले अपने घर के सभी बिजली के उपकरणों को बंद कर दें। इससे न केवल आपके बिजली के बिल में कमी आएगी, बल्कि आपके घर की सुरक्षा भी बढ़ेगी।
इसके अलावा अगर आपने किसी तरह की लाइटिंग लगाई हुई है तो उसे भी बंद कर दें। साथ ही रसोई के गैस के बटन भी बंद कर दें। इससे घर में आग लगने का खतरा कम होगा।
#2
पानी की पाइपलाइन चेक करें
यात्रा पर निकलने से पहले अपने घर की पानी की पाइपलाइन को चेक करना भी जरूरी है। इससे आप किसी भी तरह की पानी के रिसाव से बच सकते हैं।
अगर आपको कहीं पानी टपकता दिखे तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। इसके अलावा घर के सभी नल आदि को भी बंद कर दें। साथ ही अगर आपके घर में पानी की टंकी है तो उसकी पंपिंग भी बंद कर दें।
#3
घर की खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर दें
यात्रा पर निकलने से पहले अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर दें। इससे न केवल आपका घर सुरक्षित रहेगा बल्कि बाहर की धूल-मिट्टी भी अंदर नहीं आएगी।
इसके अलावा अगर आपके घर में कोई कीड़ा-मकोड़ा घुस गया है तो वह भी बाहर नहीं आ पाएगा। साथ ही घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों पर ताले लगा दें।
#4
पड़ोसियों को सूचित करें
अगर आप किसी लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं तो अपने पड़ोसियों को सूचित करना जरूरी है। उनसे कहें कि वे आपके घर की निगरानी करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।
इसके अलावा आप अपने पड़ोसियों से यह भी कह सकते हैं कि वे आपके घर के बाहर कुछ गतिविधियां करें, जैसे कि सुबह और शाम झाड़ू लगाएं या पौधों को पानी दें। इससे आपके घर की उपस्थिति बनी रहेगी।
#5
इमरजेंसी नंबर अपने साथ रखें
छुट्टियों पर निकलने से पहले अपने साथ एक डायरी रखें, जिसमें आपके घर का इमरजेंसी नंबर, पड़ोसियों के नंबर और पुलिस स्टेशन का नंबर जरूर लिखें। इससे अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी हुई तो आप तुरंत संपर्क कर सकेंगे।
इसके अलावा इस डायरी में आप अपने घर की किसी भी तरह की समस्या भी लिख सकते हैं, जिसे आप छुट्टियों के बाद ठीक करवाना चाहते हैं। इससे आपकी यात्रा के दौरान मन शांत रहेगा।