केले के फूल को खाने में शामिल करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

केले के फूल का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है।

इसके लिए सबसे पहले बाहरी पत्तियों को हटाकर अंदर के हिस्से तक पहुंचें और उसे पानी से धो लें। इससे गंदगी और कीटाणु हट जाएंगे।

इसके बाद इसे छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि इसे आसानी से पकाया जा सके। सही तरीके से साफ करने से केले के फूल का स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद रहेगा।