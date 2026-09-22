उत्तराखंड रोड ट्रिप पर जाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, सफर होगा सुरक्षित

यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट पहनें और बच्चों को सुरक्षित बैठाएं।

अगर आप रात में यात्रा कर रहे हैं तो तेज रोशनी वाली हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि आगे का रास्ता साफ दिखे।

इसके अलावा अगर मौसम खराब हो रहा हो या बारिश हो रही हो तो धीरे-धीरे गाड़ी चलाएं और फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी बरतें। हमेशा ट्रैफिक संकेतों का पालन करें और अन्य वाहनों के लिए जगह छोड़ें।