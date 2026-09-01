कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा फायदा

कैलिस्थेनिक्स करते समय सही भोजन लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन युक्त भोजन आपके मांसपेशियों की मरम्मत करता है और उन्हें मजबूत बनाता है।

इसके अलावा फल और सब्जियां ऊर्जा स्तर को बढ़ाती हैं और आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। साथ ही पानी पीना भी अहम है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं।

इससे आपकी सहनशक्ति बढ़ेगी और आप एक्सरसाइज के दौरान थकान महसूस नहीं करेंगे। सही भोजन से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप कैलिस्थेनिक्स का पूरा लाभ उठा सकेंगे।