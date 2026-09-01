कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
कैलिस्थेनिक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो शरीर के वजन का उपयोग करके की जाती है। यह एक्सरसाइज न केवल मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, बल्कि लचीलापन और सहनशक्ति भी बढ़ाती है। कैलिस्थेनिक्स को सही तरीके से करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी बातों के बारे में बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप कैलिस्थेनिक्स को सही तरीके से कर सकते हैं।
#1
शरीर को गर्म करना है जरूरी
कैलिस्थेनिक्स से पहले शरीर को गर्म करना बहुत जरूरी है। यह आपके शरीर को तैयार करता है और मांसपेशियों को गर्म करता है, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है।
हल्की दौड़ या खिंचाव करें। इससे आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है।
इसके अलावा इससे आपके शरीर का लचीलापन भी बढ़ जाता है, जिससे आप कैलिस्थेनिक्स को बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
#2
सही तरीका अपनाएं
कैलिस्थेनिक्स करते समय सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। हर एक्सरसाइज को सही तरीके से करना चाहिए, ताकि आपको अधिकतम लाभ मिल सके।
गलत तरीके से करने पर चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, पुश-अप्स करते समय पीठ को सीधा रखें और हाथों को कंधों के समानांतर रखें।
इसी तरह पुल-अप्स करते समय शरीर को पूरी तरह ऊपर-नीचे करें, ताकि मांसपेशियां अच्छी तरह से काम करें और आपको बेहतर परिणाम मिले।
#3
धीरे-धीरे बढ़ाएं मेहनत
शुरुआत में कम बार और सेट करें और धीरे-धीरे मेहनत बढ़ाएं। अगर आप नए हैं तो पहले अपने शरीर को इसकी आदत डालें और फिर धीरे-धीरे अधिक बार और सेट पर जाएं।
इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और आप बेहतर परिणाम पाएंगे। इसके अलावा यह तरीका आपको चोट से भी बचाएगा और आपकी सहनशक्ति को भी बढ़ाएगा।
इस तरह आप कैलिस्थेनिक्स का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
#4
संतुलित भोजन लें
कैलिस्थेनिक्स करते समय सही भोजन लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन युक्त भोजन आपके मांसपेशियों की मरम्मत करता है और उन्हें मजबूत बनाता है।
इसके अलावा फल और सब्जियां ऊर्जा स्तर को बढ़ाती हैं और आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। साथ ही पानी पीना भी अहम है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं।
इससे आपकी सहनशक्ति बढ़ेगी और आप एक्सरसाइज के दौरान थकान महसूस नहीं करेंगे। सही भोजन से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप कैलिस्थेनिक्स का पूरा लाभ उठा सकेंगे।
#5
आराम करना न भूलें
कैलिस्थेनिक्स करते समय आराम करना उतना ही जरूरी है, जितना कि एक्सरसाइज करना। शरीर को आराम देने से मांसपेशियां फिर से ऊर्जा प्राप्त करती हैं और वे बेहतर तरीके से काम करती हैं।
हर दिन कैलिस्थेनिक्स न करें, बल्कि बीच-बीच में आराम भी करें, ताकि आपकी मांसपेशियां ठीक हो सकें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप कैलिस्थेनिक्स को सही तरीके से कर सकते हैं और इससे आपके शरीर को कई फायदे मिलेंगे।