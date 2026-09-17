दवा खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा

दवा खरीदते समय उसकी समाप्ति तिथि जरूर जांचें। समाप्त हो चुकी दवा का सेवन करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ताजा और सही समाप्ति तिथि वाली दवा ही खरीदें।

समाप्ति तिथि की जांच करना बहुत जरूरी है क्योंकि समाप्त हो चुकी दवा का सेवन करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

समाप्ति तिथि जांचे बिना दवा लेना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा सही समाप्ति तिथि वाली दवा ही खरीदें।