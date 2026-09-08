पुराना घर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा
क्या है खबर?
घर खरीदना जीवन का एक बड़ा फैसला होता है, खासकर जब बात पुराने घरों की हो। पुराने घरों में कई बार ऐसी समस्याएं छिपी होती हैं, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप पूरी जांच-पड़ताल करके ही कोई निर्णय लें। इस लेख में हम आपको पुराना घर खरीदने से पहले ध्यान देने वाली 5 अहम बातों के बारे में बताएंगे, जो भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने में मदद करेंगी।
#1
दीवारों और फर्श की स्थिति का ध्यान दें
पुराने घर में दीवारें और फर्श सबसे पहले जांचने वाली चीजें होती हैं। दीवारों पर दरारें, पेंट का उखड़ना या नमी का असर दिखना यह संकेत हो सकता है कि घर में कुछ खराबी है।
फर्श पर असमानता, झोल या दरारें भी ध्यान देने योग्य होती हैं। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में मरम्मत पर भारी खर्च हो सकता है।
दीवारों और फर्श की स्थिति जांचने के लिए किसी जानकार की मदद लेना भी फायदेमंद हो सकता है।
#2
पानी की पाइपलाइन और निकासी व्यवस्था की जांच करें
पुराने घरों में पानी की पाइपलाइन और निकासी व्यवस्था को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।
पाइपलाइन में रिसाव, नलों से पानी टपकना या निकासी में रुकावट जैसी समस्याएं बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं।
पानी का दबाव भी जांचें ताकि यह पता चल सके कि पानी की आपूर्ति सही है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि पानी की निकासी का प्रबंध सही तरीके से किया गया है।
#3
बिजली की वायरिंग और उपकरणों की जांच करें
पुराने घरों में बिजली की वायरिंग और उपकरणों की स्थिति अक्सर कमजोर हो जाती है। जले हुए स्विच, ढीले सॉकेट या बार-बार फ्यूज उड़ने जैसी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं।
वायरिंग की जांच करवाना और यह सुनिश्चित करना कि बिजली के उपकरण सही स्थिति में हैं, बेहद जरूरी है।
अगर वायरिंग पुरानी या खराब हो, तो इसे बदलवाने का खर्चा भी ध्यान में रखें।
#4
छत और छतरी की स्थिति का आकलन करें
घर की छत और छतरी उसकी सुरक्षा का आधार होती हैं। छत पर दरारें, पानी का रिसाव या कमजोर स्थिति जैसी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं।
बारिश के मौसम में पानी का सही तरीके से निकासी होना भी जरूरी है। छतरी की मजबूती और उसकी स्थिति को जांचना न भूलें।
अगर छत कमजोर हो तो इसे मरम्मत करवाने की संभावना पर विचार करें। किसी जानकार से छत की जांच करवाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।
#5
सुरक्षा और ताले-चाबी की व्यवस्था जांचें
घर की सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दरवाजों और खिड़कियों के ताले मजबूत हैं या नहीं, यह जांचना बेहद जरूरी है।
अगर घर में पहले से सुरक्षा के उपाय जैसे लोहे की ग्रिल या अन्य इंतजाम हैं, तो उनकी स्थिति भी देखें। यह सुनिश्चित करें कि घर में प्रवेश और निकास के सभी रास्ते सुरक्षित हैं।
सुरक्षा से जुड़ी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से आप अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित माहौल बना सकते हैं।