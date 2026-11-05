एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा सही विकल्प
क्या है खबर?
एयर प्यूरीफायर एक ऐसा उपकरण है, जो हवा से गंदगी और प्रदूषण को दूर करके इसे साफ करता है। आजकल बाजार में कई तरह के एयर प्यूरीफायर उपलब्ध हैं। ऐसे में सही एयर प्यूरीफायर का चयन करना जरूरी है ताकि घर की हवा शुद्ध हो सके। आइए जानते हैं कि एयर प्यूरीफायर खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि सही और बेहतरीन विकल्प चुना जा सके।
#1
कमरे के आकार के अनुसार चुनें प्यूरीफायर
एयर प्यूरीफायर खरीदते समय सबसे पहले अपने कमरे के आकार पर ध्यान दें।
छोटे कमरे के लिए कम क्षमता वाला प्यूरीफायर पर्याप्त होता है, जबकि बड़े कमरों के लिए ज्यादा क्षमता वाले प्यूरीफायर की जरूरत होती है। इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि हवा भी बेहतर तरीके से साफ होगी।
इसके अलावा कमरे के आकार के अनुसार प्यूरीफायर की हवा बदलने की दर (ACH) रेटिंग भी देखना जरूरी है।
#2
HEPA फिल्टर का चयन करें
HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे कणों को भी पकड़ सकते हैं। इससे धूल, पराग, धूम्रपान के कण और अन्य हानिकारक तत्वों को प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है।
HEPA फिल्टर लंबे समय तक चलता है और इन्हें बदलना आसान होता है। इनकी कार्यक्षमता भी उच्च होती है, जिससे हवा को शुद्ध करने में मदद मिलती है।
#3
CADR रेटिंग पर दें ध्यान
CADR रेटिंग यह बताती है कि एयर प्यूरीफायर कितनी तेजी से प्रदूषकों को हटाता है। उच्च CADR रेटिंग वाला प्यूरीफायर अधिक प्रभावी होता है और जल्दी से हवा को साफ करता है।
इसे चुनते समय ध्यान रखें कि अलग-अलग प्रदूषकों जैसे धूल, धुएं और पराग के लिए अलग-अलग CADR रेटिंग होनी चाहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि प्यूरीफायर आपके घर के लिए कितना उपयुक्त है और वह कितनी तेजी से हवा को साफ करेगा।
#4
बिजली की खपत पर ध्यान दें
एयर प्यूरीफायर खरीदते समय बिजली की खपत एक अहम पहलू होता है।
बिजली कम खपत करने वाले मॉडल्स कम बिजली का उपयोग करते हैं और लंबे समय तक चल सकते हैं। इससे बिजली बिल में कमी आती है और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा बिजली कम खपत करने वाले प्यूरीफायर का उपयोग करने से प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है।
#5
अतिरिक्त सुविधाएं देखें
कुछ एयर प्यूरीफायर में अतिरिक्त सुविधाएं जैसे स्मार्ट कनेक्टिविटी, रिमोट कंट्रोल और ऑटोमैटिक सेंसर भी होते हैं, जो उपयोग को और भी आसान बनाते हैं।
इन सुविधाओं वाले प्यूरीफायर अधिक सुविधाजनक होते हैं और उन्हें चलाना भी सरल होता है।
इस प्रकार इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर के लिए सही एयर प्यूरीफायर का चयन कर सकते हैं, जिससे आपकी हवा साफ और ताजगी भरी रहेगी।