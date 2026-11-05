एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा सही विकल्प

CADR रेटिंग यह बताती है कि एयर प्यूरीफायर कितनी तेजी से प्रदूषकों को हटाता है। उच्च CADR रेटिंग वाला प्यूरीफायर अधिक प्रभावी होता है और जल्दी से हवा को साफ करता है।

इसे चुनते समय ध्यान रखें कि अलग-अलग प्रदूषकों जैसे धूल, धुएं और पराग के लिए अलग-अलग CADR रेटिंग होनी चाहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि प्यूरीफायर आपके घर के लिए कितना उपयुक्त है और वह कितनी तेजी से हवा को साफ करेगा।