AC खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

गर्मी के मौसम में ठंडक देने वाला AC एक जरूरी उपकरण है। हालांकि, इसे खरीदने से पहले कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की परेशानी न हो। सही AC चुनने के लिए आपको अपने कमरे के आकार, बिजली की खपत, शोर स्तर, सर्विसिंग की सुविधा और बजट पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि AC खरीदने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 कमरे के आकार के अनुसार चुनें AC AC की क्षमता को चुनते समय कमरे के आकार को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। छोटे कमरे के लिए कम क्षमता वाला AC ठीक रहेगा, जबकि बड़े कमरे के लिए अधिक क्षमता वाले AC की जरूरत होती है। इससे न केवल AC सही तरीके से काम करेगा, बल्कि बिजली की खपत भी कम होगी। सही क्षमता का AC आपके कमरे को जल्दी ठंडा करेगा और लंबे समय तक टिकाऊ भी रहेगा।

#2 बिजली की खपत पर दें ध्यान AC खरीदते समय उसकी बिजली की खपत पर खास ध्यान दें। आजकल बाजार में 5 स्टार रेटिंग वाले AC उपलब्ध हैं, जो कम बिजली खर्च करते हैं और बिजली बिल में भी कमी लाते हैं। ऊर्जा दक्ष AC थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये आपकी जेब पर हल्का पड़ते हैं। इसके अलावा ऊर्जा दक्ष AC पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं और उनका उपयोग करने से प्रदूषण में कमी आती है।

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#3 शोर स्तर होना चाहिए कम जब आप AC खरीद रहे हों तो उसका शोर स्तर भी देखना चाहिए। कुछ AC बहुत शोर करते हैं, जो रात में सोने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इसलिए, ऐसे AC चुनें, जो कम शोर करते हों। इससे न केवल आपको नींद अच्छी आएगी, बल्कि घर का माहौल भी शांत रहेगा। आजकल बाजार में कई ऐसे मॉडल उपलब्ध हैं, जो बेहद कम शोर करते हैं और आरामदायक अनुभव प्रदान करते हैं।

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#4 सर्विसिंग की सुविधा हो आसान सर्विसिंग की सुविधा भी AC चुनते समय ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ब्रांड को प्राथमिकता दें, जिनकी सर्विसिंग आसान हो और पुर्जे आसानी से मिल सकें। इसके अलावा सर्विस केंद्र आपकी नजदीक होनी चाहिए, ताकि समस्या होने पर तुरंत समाधान मिल सके। अच्छे ब्रांड की पहचान उनके ग्राहक सेवा और सर्विसिंग नेटवर्क से की जा सकती है। इससे आपको लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के AC का उपयोग करने में मदद मिलेगी।