वॉटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

पानी को साफ करने के लिए अलग-अलग फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि RO, UV, UF आदि।

RO फिल्टर उन गंदगी के तत्वों को हटाता है, जो पानी में घुलनशील होते हैं और खनिजों को भी हटाता है।

UV फिल्टर बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है, जबकि UF फिल्टर छोटे कणों को हटाता है।

अपनी जरूरत के अनुसार सही फिल्टर तकनीक चुनें ताकि आपका पानी न केवल साफ हो बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा हो।