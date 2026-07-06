प्रोटीन शेक खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
प्रोटीन शेक का सेवन फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। हालांकि, बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के प्रोटीन शेक के साथ-साथ उनकी मार्केटिंग इतनी आकर्षक होती है कि लोग बिना सोचे-समझे इन्हें खरीद लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप प्रोटीन शेक खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। आइए प्रोटीन शेक खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें जानते हैं।
#1
ज्यादा शक्कर वाले प्रोटीन शेक से बचें
कुछ प्रोटीन शेक में प्राकृतिक शक्कर के साथ कृत्रिम शक्कर भी होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। कृत्रिम शक्कर का सेवन वजन बढ़ने, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए प्रोटीन शेक खरीदते समय उसके लेबल को ध्यान से पढ़ें और ऐसे प्रोटीन शेक को चुनें, जिनमें प्राकृतिक शक्कर या बिना शक्कर वाले विकल्प हों। इससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।
#2
प्रोटीन का स्रोत जानें
प्रोटीन शेक के लिए सही प्रोटीन स्रोत चुनना जरूरी है। सोया, मट्ठा प्रोटीन और पौधों से बने प्रोटीन के बीच चयन करते समय उनके फायदों और नुकसानों पर विचार करें। सोया प्रोटीन शाकाहारियों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि यह मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, वहीं मट्ठा प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करने में मदद कर सकता है। पौधों से बने प्रोटीन शेक पाचन के लिए अच्छा माना जाता है।
#3
ज्यादा रसायनों वाले प्रोटीन शेक से बचें
कुछ प्रोटीन शेक में कई तरह के रसायन मिलाए जाते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। कृत्रिम फ्लेवर, रंग और प्रिजर्वेटिव्स जैसे रसायनों से युक्त प्रोटीन शेक का सेवन लंबे समय तक करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ऐसे प्रोटीन शेक खरीदने से बचें, जिनमें ज्यादा रसायनों का उपयोग किया गया हो। इसके बजाय ऐसे प्रोटीन शेक खरीदें, जिनमें प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया गया हो।
#4
बहुत महंगे प्रोटीन शेक न खरीदें
बाजार में कई प्रकार के प्रोटीन शेक मौजूद होते हैं, जिनकी कीमतें भी काफी अलग होती हैं। हालांकि, आपको केवल महंगे प्रोटीन शेक खरीदने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि वह आपकी जरूरतों और बजट के हिसाब से सही हो। महंगे प्रोटीन शेक में जरूरी पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। इसलिए अपने बजट और जरूरतों के अनुसार ही प्रोटीन शेक खरीदें।
#5
ज्यादा विज्ञापनों पर न करें भरोसा
बाजार में कई ऐसे प्रोटीन शेक मौजूद हैं, जिनके बारे में कंपनियां बहुत अच्छे से प्रचार करती हैं। ऐसे में हो सकता है कि वे आपके लिए सही न हों। इसके अलावा कई बार कंपनियां ज्यादा प्रचार के चक्कर में घटिया प्रोडक्ट्स बनाकर बेच देती हैं। इसलिए प्रोटीन शेक खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता और सामग्री की जांच जरूर करें। इस तरह आप अपने लिए सही और सेहतमंद प्रोटीन शेक चुन सकते हैं।