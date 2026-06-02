मानसून के दौरान बच्चों के बैग में जरूर रखें ये 5 चीजें, बारिश से रहेंगे सुरक्षित

मानसून के दौरान बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके बैग में कुछ जरूरी चीजें रखना बहुत अहम है। बारिश के मौसम में बच्चों को ठंड और बीमारियों से बचाए रखने के लिए आपको अपने बच्चों के बैग में कुछ चीजें जरूर रखनी चाहिए, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान बच्चों के बैग में क्या-क्या रखना चाहिए, ताकि वे बारिश के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ रहें।

#1 बारिश से बचने के लिए रखें बरसाती या छाता बारिश के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनके बैग में एक अच्छी बरसाती या छाता जरूर रखें। बरसाती हल्की और आसानी से पहनने योग्य होनी चाहिए, ताकि बारिश में बच्चे आराम से घूम सकें। वहीं, छाता मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, ताकि तेज हवा में भी टूट न सके। इन दोनों चीजों से बच्चे बारिश से बच सकेंगे और ठंड से सुरक्षित रहेंगे। छाता ज्यादा भारी या बड़ा न हो, वर्ना बच्चे को परेशानी होगी।

#2 अतिरिक्त कपड़े रखना है अच्छा विचार बारिश के कारण बच्चे गीले हो सकते हैं, इसलिए उनके बैग में अतिरिक्त कपड़े रखना जरूरी है। ये कपड़े सूती होने चाहिए, ताकि वे जल्दी सूख सकें और बच्चे आरामदायक महसूस करें। ध्यान रखें कि अतिरिक्त कपड़े साफ-सुथरे और पैक किए हुए हों, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत बदले जा सकें। इसके अलावा कपड़ों का आकार ऐसा होना चाहिए कि वे आसानी से बैग में समा जाएं और बच्चे बिना किसी परेशानी के पहन सकें।

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#3 हाथ धोने के लिए रखें हाथ साफ करने का तरल मानसून के दौरान बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बच्चों के बैग में एक छोटा हाथ साफ करने का तरल जरूर रखें। यह उन्हें हाथ धोने में मदद करेगा और कीटाणुओं से बचाए रखेगा। ध्यान रखें कि यह तरल अल्कोहल मुक्त हो, ताकि यह बच्चों की त्वचा के लिए सुरक्षित रहे। बच्चों को बार-बार हाथ धोने की आदत डालने के लिए उन्हें सही तरीके से हाथ धोने का तरीका भी सिखाएं।

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#4 बारिश में फिसलने से बचाने के लिए रखें रबर के जूते बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, इसलिए बच्चों के बैग में रबर के जूते रखना अच्छा विचार हो सकता है। ये जूते पानी-रोधी होने चाहिए, ताकि बच्चे गीले न हों और फिसलने का खतरा भी कम हो। रबर के जूते पहनकर बच्चे आरामदायक महसूस करेंगे और बारिश में चलने-फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इन जूतों से उनकी त्वचा भी सुरक्षित रहती है और वे बीमारियों से बचे रहते हैं।