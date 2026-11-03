रसोई में स्टोरेज से जुड़ी इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा
क्या है खबर?
रसोई में सामान को सही तरीके से रखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। सही तरीके से चीजों को रखने पर न केवल रसोई को साफ-सुथरा रखा जा सकता है, बल्कि खाना बनाने में भी आसानी होती है। आइए कुछ ऐसे सुझाव जानते हैं, जो लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं और रसोई के काम को आसान बना सकते हैं।
#1
मसालों को व्यवस्थित करें
मसाले भारतीय खाना पकाने का अहम हिस्सा हैं। इन्हें सही तरीके से रखना जरूरी है। छोटे-छोटे डिब्बों में मसालों को अलग-अलग करके रखें और उन्हें रसोई के किसी एक कोने में रखें।
इससे आपको हर बार खाना बनाते समय मसाले ढूंढने में समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा।
इसके अलावा आप मसालों के नाम लेबल लगाकर डिब्बों पर लिख सकते हैं, जिससे मसाले आसानी से मिल सकेंगे।
#2
बर्तन और बर्तनों का स्टोरेज
बर्तन और बर्तन रखने के लिए अलमारियां सबसे अच्छा तरीका हो सकती हैं। इन्हें ऊंचाई पर रखा जा सकता है ताकि नीचे की जगह का सही इस्तेमाल हो सके।
इसके अलावा आप दरवाजों के अंदर की तरफ छोटे-छोटे रैक लगाकर उसमें छोटे बर्तन या अन्य सामान रख सकते हैं। इससे रसोई का स्थान भी बचेगा और सभी चीजें आसानी से मिलेंगी भी।
इस तरह से रसोई को व्यवस्थित रखना आसान हो जाएगा।
#3
अनाजों का स्टोरेज
अनाज जैसे चावल, दालें आदि को प्लास्टिक की थैलियों में रखने से उनमें नमी आ सकती है, जिससे वे खराब हो जाते हैं।
इन्हें कांच या प्लास्टिक के डिब्बों में रखें ताकि नमी न आए। डिब्बों को अच्छी तरह से बंद रखें ताकि कीड़े-मकोड़े न लगें।
इसके अलावा आप अनाजों को अलग-अलग करके स्टोर कर सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकें। इस तरह से अनाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
#4
सब्जियों का स्टोरेज
सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले उन्हें अच्छे से धो लें और सूखा लें। इसके बाद प्लास्टिक की थैलियों में रखें, फिर फ्रिज में रखें। इससे सब्जियां ताजा रहेंगी और जल्दी खराब नहीं होंगी।
हरी पत्तेदार सब्जियों को भी इसी तरह रखें, लेकिन ध्यान रखें कि उनमें नमी न रहे ताकि वे जल्दी मुरझाएं नहीं।
इसके अलावा सब्जियों को छोटे-छोटे डिब्बों में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकें।
#5
रसोई के छोटे उपकरणों का स्टोरेज
छोटे उपकरण जैसे मिक्सर, ग्राइंडर आदि के लिए अलमारियां सबसे अच्छा तरीका हो सकती हैं। इन्हें ऊंचाई पर रखा जा सकता है ताकि नीचे की जगह का सही इस्तेमाल हो सके।
इसके अलावा आप दरवाजों के अंदर की तरफ छोटे-छोटे रैक लगाकर उनमें छोटे उपकरण या अन्य सामान रख सकते हैं। इससे रसोई का स्थान भी बचेगा और सभी चीजें आसानी से मिलेंगी भी।
इस तरह से रसोई को व्यवस्थित रखना आसान हो जाएगा।