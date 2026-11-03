रसोई में स्टोरेज से जुड़ी इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा

अनाज जैसे चावल, दालें आदि को प्लास्टिक की थैलियों में रखने से उनमें नमी आ सकती है, जिससे वे खराब हो जाते हैं।

इन्हें कांच या प्लास्टिक के डिब्बों में रखें ताकि नमी न आए। डिब्बों को अच्छी तरह से बंद रखें ताकि कीड़े-मकोड़े न लगें।

इसके अलावा आप अनाजों को अलग-अलग करके स्टोर कर सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकें। इस तरह से अनाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।