जिम में इन 5 आदतों का रखें ध्यान, संक्रमण से बचने में मिलेगी मदद

जिम में पसीना आना आम बात है, लेकिन अगर यह पसीना दूसरों के शरीर से संपर्क में आता है तो बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

पसीने में कीटाणु पनप सकते हैं, जो त्वचा पर जलन, दाने या लाल निशान पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने साथ एक साफ तौलिया लेकर जाएं।

जब भी पसीना आए, उसे तुरंत पोंछ लें। ध्यान रखें कि तौलिया केवल आप ही इस्तेमाल करें और इसे हर दिन धोकर साफ रखें।