जिम में इन 5 आदतों का रखें ध्यान, संक्रमण से बचने में मिलेगी मदद
क्या है खबर?
जिम में कई लोग एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, जिससे पसीना और गंदगी जमा हो सकती है। ऐसे में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जिम में मौजूद कीटाणु त्वचा पर चिपक सकते हैं और कई बार आंखों या घावों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जिम में साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि जिम जाने वाले कौन-कौन सी आदतें अपनाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
अपने तौलिये का इस्तेमाल करें
जिम में पसीना आना आम बात है, लेकिन अगर यह पसीना दूसरों के शरीर से संपर्क में आता है तो बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।
पसीने में कीटाणु पनप सकते हैं, जो त्वचा पर जलन, दाने या लाल निशान पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने साथ एक साफ तौलिया लेकर जाएं।
जब भी पसीना आए, उसे तुरंत पोंछ लें। ध्यान रखें कि तौलिया केवल आप ही इस्तेमाल करें और इसे हर दिन धोकर साफ रखें।
#2
एक्सरसाइज के बाद नहाना न भूलें
जिम में एक्सरसाइज के दौरान शरीर से पसीना निकलता है, जो त्वचा पर कीटाणुओं को जन्म दे सकता है। इसलिए जिम से लौटने के बाद नहाना बहुत जरूरी है।
हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें और नहाने के लिए ऐसा साबुन लें, जो बैक्टीरिया को खत्म कर सके। इससे आप न केवल तरोताजा महसूस करेंगे, बल्कि बीमारियों से भी बचाव होगा।
नहाने के बाद सूखे और साफ कपड़े पहनें ताकि त्वचा स्वस्थ रहे।
#3
उपकरणों को साफ करें
जिम में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों पर कई बार पसीना और गंदगी जमा हो जाती है।
अगर इन उपकरणों को साफ किए बिना इस्तेमाल किया जाए, तो यह कीटाणु आपके शरीर पर लग सकते हैं।
उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले और बाद में उन्हें टिश्यू पेपर या गीले कपड़े से पोंछ लें।
अगर संभव हो तो अपने साथ एक छोटा सैनिटाइजर रखें और उपकरणों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करें।
#4
जिम की सफाई पर ध्यान दें
जिम में साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार जिम में फर्श पर पसीना, बाल, या गंदगी देखने को मिलती है।
अगर जिम में सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम के कर्मचारियों को सफाई के लिए कहें।
अगर सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता तो बेहतर होगा कि आप किसी साफ-सुथरे जिम का चुनाव करें।
#5
खुले घावों को ढककर रखें
अगर आपके शरीर पर कोई घाव है तो जिम में जाने से पहले उसे अच्छे से ढक लें। खुले घाव बीमारियों का मुख्य कारण बन सकते हैं।
इसके अलावा अगर किसी और के शरीर पर घाव है, तो उनके संपर्क में आने से बचें।
जिम में हमेशा ऐसे कपड़े पहनें, जो आपके शरीर को पूरी तरह ढक सकें। इससे आप न केवल संक्रमण से बचेंगे, बल्कि आरामदायक भी महसूस करेंगे।