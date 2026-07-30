रसोई में जरूर रखें ये 5 अनाज, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक
क्या है खबर?
रसोई में मौजूद अनाज न केवल खाने में स्वाद और पोषण जोड़ते हैं, बल्कि ये सेहत के लिए भी कई तरह के फायदे दे सकते हैं। अनाज में मौजूद फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे अनाज के बारे में बताते हैं, जो हर रसोई में होने चाहिए क्योंकि इनका सेवन दिल को स्वस्थ रखने, पाचन को दुरुस्त रखने और अन्य कई फायदे दे सकता है।
#1
क्विनोआ
क्विनोआ एक प्रोटीन युक्त अनाज है, जो शाकाहारी और शाकाहारी लोगों के लिए मांसपेशियों को मजबूत करने का काम कर सकता है।
यह फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम का भी बेहतरीन स्रोत है। यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा यह अनाज ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है।
#2
ओट्स
ओट्स को हल्का-सा भूनकर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन सुबह के खाने में किया जाता है। यह डाइट में शामिल करने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।
ओट्स में मौजूद फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा ओट्स का सेवन दिल को स्वस्थ रखने, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है।
#3
ज्वार
ज्वार एक ऐसा अनाज है, जो ग्लूटेन से मुक्त होता है और इसे सेलेियक रोग वाले लोग भी खा सकते हैं। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन-B की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकते हैं।
ज्वार का सेवन दिल को स्वस्थ रखने, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है। इसके कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं।
#4
बाजरा
बाजरा पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और विटामिन-B का अच्छा स्रोत है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन पाचन को दुरुस्त रखने में भी सहायक हो सकते हैं। वजन प्रबंधन के लिए भी बाजरा का सेवन किया जा सकता है। इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं।
#5
रागी
रागी एक ऐसा अनाज है, जो ग्लूटेन से मुक्त होता है और इसे सेलेियक रोग वाले लोग भी खा सकते हैं। इसमें फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
रागी का सेवन हड्डियों और दांतों को मजबूत करने, पाचन को दुरुस्त रखने और वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकता है।