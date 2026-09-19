ऑफिस में खाने लायक स्नैक्स

अपनी ऑफिस डेस्क पर रखें ये 5 स्नैक्स, शाम की भूख मिटाने के लिए हैं सही

लेखन सयाली 05:32 pm Sep 19, 202605:32 pm

क्या है खबर?

ऑफिस में काम करते-करते शाम के वक्त भूख लगना आम बात है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस दौरान अस्वास्थ्यकर स्नैक्स खा लेते हैं। यह आदत सेहत के लिए सही नहीं है। इससे वजन बढ़ने समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर आपको शाम के समय कुछ खाने की इच्छा होती है तो इन 5 चीजों को अपनी डेस्क पर रख सकते हैं। ये चीजें न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी लाभदायक हैं।