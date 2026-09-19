अपनी ऑफिस डेस्क पर रखें ये 5 स्नैक्स, शाम की भूख मिटाने के लिए हैं सही
क्या है खबर?
ऑफिस में काम करते-करते शाम के वक्त भूख लगना आम बात है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस दौरान अस्वास्थ्यकर स्नैक्स खा लेते हैं। यह आदत सेहत के लिए सही नहीं है। इससे वजन बढ़ने समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर आपको शाम के समय कुछ खाने की इच्छा होती है तो इन 5 चीजों को अपनी डेस्क पर रख सकते हैं। ये चीजें न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी लाभदायक हैं।
#1
मूंगफली
मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-E और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।
यह हल्के-फुल्के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह भूख को शांत करने के साथ-साथ आपको ऊर्जा भी देती है।
इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। मूंगफली का नियमित सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए कई फायदे प्रदान कर सकता है।
#2
बादाम
बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-E, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।
यह शाम के समय खाने के लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह भूख को शांत करने के साथ-साथ आपको ऊर्जा भी देता है।
इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो बादाम को हल्के नमक और घी में भूनकर भी खा सकते हैं।
#3
मखाना
मखाना में प्रोटीन, फाइबर और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। यह भूख को शांत करने के साथ-साथ आपको ऊर्जा भी देता है।
इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। मखाने का सेवन आपके मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है।
इन दिनों बाजार में इसके कई तरह के फ्लेवर उपलब्ध रहते हैं, जो स्वाद में लाजवाब होते हैं।
#4
किशमिश
किशमिश में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। यह भूख को शांत करने के साथ-साथ आपको ऊर्जा भी देती है।
किशमिश का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने और कब्ज से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा यह दिल को स्वस्थ रखने में भी सहायक है।
अगर इसे रातभर भिगोकर खाया जाए तो यह ज्यादा फायदा करती है।
#5
खजूर
खजूर में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। यह भूख को शांत करने के साथ-साथ आपको ऊर्जा भी देता है।
खजूर का सेवन पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने और कब्ज से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा खजूर का सेवन दिल को स्वस्थ रखने और प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने में भी सहायक है।
इसके साथ आप डाइजेस्टिव बिस्किट आदि भी कभी-कभी खा सकते हैं।