इन 5 छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर घर को रोजाना रखें साफ-सुथरा

सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर को ठीक करें। यह एक आसान काम है, लेकिन इससे आपके कमरे की सूरत बदल जाती है।

बिस्तर लगाने से कमरे में व्यवस्था बनी रहती है और आपको पूरे दिन ताजगी महसूस होती है।

इसके अलावा यह आदत आपके मन को भी शांत रखती है और दिन की अच्छी शुरुआत होती है। बिस्तर लगाना एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है।