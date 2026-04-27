गर्मियों में बुजुर्गों को नहीं सताएगी गर्मी, ठंडक के लिए अपनाएं ये तरीके

गर्मियों में बढ़ते तापमान के कारण बुजुर्गों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी शरीर की ताकत कम होने के कारण वे गर्मी की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे में उनके लिए गर्मियों के दौरान खुद की देखभाल करना और उन्हें ठंडक प्रदान करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर बुजुर्गों को गर्मियों में ठंडक और आराम मिल सकता है।

#1 घर के अंदर रखें बुजुर्गों को गर्मी के कारण घर के बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बुजुर्गों को इससे बचाने के लिए उन्हें घर के अंदर ही रहने को कहें। अगर घर के अंदर भी गर्मी लगती है तो घर के कमरों की खिड़कियों में परदे लगा दें। इससे धूप घर के अंदर नहीं आएगी। इसके अलावा घर में पंखे और ठंडक देने वाले यंत्रों के तापमान को कम रखें।

#2 हल्के रंग के कपड़े पहनने को कहें गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इसका कारण है कि हल्के रंग के कपड़े सूरज की गर्मी को ज्यादा नहीं सोखते हैं, जबकि गहरे रंग के कपड़े ज्यादा गर्मी सोखते हैं। इसलिए गर्मियों में बुजुर्गों को हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने के लिए कहें। इससे वे ठंडक महसूस करेंगे।

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#3 पानी की कमी न होने दें बुजुर्गों को पानी की कमी से बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि वे इसके कारण गर्मी से जुड़ी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए उन्हें दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए कहें। साथ ही उनके पास हमेशा पानी की बोतल रखें ताकि वे समय-समय पर पानी पीते रहें। इसके अतिरिक्त उनकी खाने की आदतों में तरबूज, खरबूज, नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसे तरल पदार्थ शामिल करें।

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#4 घर पर रखें ठंडा और हवादार माहौल गर्मी के मौसम में घर पर ठंडा और हवादार माहौल बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए घर में हवा आने-जाने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। इससे बाहर की ताजी हवा घर के अंदर आती रहेगी। इसके अलावा घर के अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए दिनभर खिड़कियां खोलकर रखें, लेकिन शाम के समय ही उन्हें बंद करें।