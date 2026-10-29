बाहर खेलने वाले बच्चों की त्वचा की ऐसे करें देखभाल

आपका बच्चा बाहर खेलता है? इस तरह से करें उसकी त्वचा की देखभाल

लेखन अंजली 10:05 am Oct 29, 202610:05 am

क्या है खबर?

बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है और जब वे बाहर खेलते हैं तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन बाहरी खेल के दौरान बच्चों की त्वचा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सूरज की हानिकारक किरणें, धूल-मिट्टी और कीड़े-मकोड़े। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बच्चों की त्वचा की देखभाल करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे बच्चों की त्वचा को सुरक्षित रखा जा सकता है।