आपका बच्चा बाहर खेलता है? इस तरह से करें उसकी त्वचा की देखभाल
क्या है खबर?
बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है और जब वे बाहर खेलते हैं तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन बाहरी खेल के दौरान बच्चों की त्वचा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सूरज की हानिकारक किरणें, धूल-मिट्टी और कीड़े-मकोड़े। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बच्चों की त्वचा की देखभाल करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे बच्चों की त्वचा को सुरक्षित रखा जा सकता है।
#1
धूप से बचाव के लिए करें सुरक्षा क्रीम का इस्तेमाल
बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है और धूप की हानिकारक किरणें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जब भी आपका बच्चा बाहर खेलने जाए तो उसके पूरे शरीर पर सुरक्षा क्रीम लगाएं। इसे लगाने के 15 मिनट पहले घर से बाहर निकलें।
यह सुनिश्चित करेगा कि क्रीम सही तरीके से अवशोषित हो जाए और बच्चे की त्वचा सूरज की किरणों से सुरक्षित रहे।
#2
सही कपड़े पहनाएं
बच्चों को बाहरी खेल के लिए हल्के और ढीले कपड़े पहनाएं, जो उनकी त्वचा को धूप और धूल-मिट्टी से बचाए रखेंगे। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वे त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीने को सोख लेते हैं।
इसके अलावा बच्चों को टोपी या कैप पहनाएं ताकि उनका चेहरा धूप से सुरक्षित रहे। साथ ही उन्हें लंबी बाजू की शर्ट और पैंट पहनाएं ताकि उनकी त्वचा पूरी तरह से ढकी रहे।
#3
कीड़ों से बचाव करें
बाहरी खेल के दौरान बच्चे कीड़ों के काटने का शिकार हो सकते हैं, जिससे खुजली, सूजन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खेल से पहले बच्चों की त्वचा पर कीड़ों से बचाने वाला लोशन लगाएं।
यह कीड़ों को दूर रखने में मदद करता है और बच्चों को काटने से बचाता है। इसके अलावा बच्चों को लंबे कपड़े पहनाएं ताकि उनकी त्वचा की अधिक से अधिक हिस्से को कीड़ों से बचाया जा सके।
#4
नियमित रूप से पानी पिलाएं
खेल के दौरान बच्चे पसीना बहाते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए उन्हें नियमित अंतराल पर पानी पिलाते रहें ताकि वे हाइड्रेटेड रहें और थकान से बच सकें।
बच्चों को खेलते समय कम से कम 8-10 गिलास पानी पिलाना जरूरी है।
इसके अलावा उन्हें फलों का रस या नारियल पानी भी पिलाया जा सकता है, जो न केवल उन्हें हाइड्रेटेड रखेगा बल्कि उनकी त्वचा को भी ताजगी प्रदान करेगा।
#5
नियमित रूप से नहलाएं
जब आपका बच्चा बाहर खेलकर घर आए तो उसे तुरंत नहलाएं ताकि उसकी त्वचा साफ हो जाए और कोई भी धूल-मिट्टी या कीड़े-मकोड़े हट जाएं। नहाने के लिए हल्के साबुन का उपयोग करें, जो उनकी त्वचा को कोमल बनाए रखेगा।
इसके अलावा नहाने के बाद उनकी त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि वह हाइड्रेटेड रहे और मुलायम बनी रहे। इन तरीकों से आप अपने बच्चों की त्वचा को बाहरी खेलों के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं।