कश्मीरी पनीर मेथी चमन है एक बेहतरीन सब्जी, परिवार वालों को बनाकर खिलाएं

कश्मीरी पनीर मेथी चमन एक ऐसी सब्जी है, जो सर्दियों के दौरान ताजगी और स्वाद का बेहतरीन मेल प्रदान करती है। इस व्यंजन में मेथी की खासियत और पनीर का स्वाद मिलकर एक अनोखा अनुभव देता है। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि कैसे इस लाजवाब सब्जी को घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

सामग्रियां कश्मीरी पनीर मेथी चमन के लिए जरूरी सामान कश्मीरी पनीर मेथी चमन बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ताजा मेथी की पत्तियां, पनीर के टुकड़े, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सूखी मेथी और नमक की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको तेल और हरा धनिया भी चाहिए होगा। इन सभी सामग्रियों से आप घर पर ही आसानी से इस स्वादिष्ट सब्जी को बना सकते हैं।

#1 मेथी की तैयारी करें सबसे पहले ताजा मेथी की पत्तियों को अच्छे से धोकर काट लें। यह जरूरी है कि मेथी को बारीक काटा जाए, ताकि वह जल्दी पक जाए और उसका कड़वा स्वाद भी कम हो जाए। इसके बाद एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कुछ मिनट पकाएं, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं।

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#2 टमाटर की ग्रेवी बनाएं अब इस मिश्रण में कटे हुए टमाटर डालकर उन्हें नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कुछ मिनट तक पकने दें, ताकि मसाले अच्छे से घुल जाएं। इस ग्रेवी को तब तक पकाएं जब तक कि तेल ऊपर न आने लगे। इससे ग्रेवी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और सब्जी में एक खास लाजवाब स्वाद आएगा।

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#3 पनीर को हल्का तलें पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें हल्का सुनहरा होने तक तल लें। तले हुए पनीर के टुकड़े सब्जी में डालने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं तो पनीर को तलने के बजाय हल्का-सा भून भी सकते हैं। इससे पनीर का स्वाद भी बढ़ता है और यह ज्यादा सेहतमंद भी हो जाता है। भुने हुए पनीर के टुकड़े सब्जी में डालकर अच्छी तरह मिलाएं।