कर्नाटक का प्रसिद्ध व्यंजन है वेज घी रोस्ट, जानिए इसे बनाने का तरीका

कर्नाटक का वेज घी रोस्ट एक ऐसा व्यंजन है, जो अपने अनोखे स्वाद और खुशबू से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह डिश खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। इसका मुख्य आकर्षण है इसकी मसालेदार ग्रेवी और कुरकुरी परत, जो इसे अन्य व्यंजनों से अलग बनाती है। इस लेख में हम आपको वेज घी रोस्ट बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकें।

सामग्री वेज घी रोस्ट के लिए जरूरी सामान वेज घी रोस्ट बनाने के लिए आपको कुछ खास सामान की जरूरत होगी, जैसे कि ताजा सब्जियां (आलू, गाजर, मटर आदि), प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नारियल का दूध आदि। इनके अलावा आपको इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि जैसे मसाले भी डालने होंगे। इसके अलावा घी का उपयोग इस व्यंजन को और भी खास बना देता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#1 सब्जियों को तैयार करें सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर छील लें, फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप अपनी पसंदीदा सब्जियां इस डिश में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आलू, गाजर, मटर और शिमला मिर्च आदि। इन सब्जियों को तैयार करने के बाद उन्हें थोड़े से पानी में उबाल लें, ताकि वे नरम हो जाएं, लेकिन पूरी तरह से पक न जाएं। इससे डिश का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#2 मसाला तैयार करें वेज घी रोस्ट का मुख्य आकर्षण इसका मसाला है, जो इसे खास बनाता है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा घी गर्म करें, फिर उसमें जीरा, सरसों, हींग और करी पत्ते डालें। अब इसमें प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं और मसाले को तेल छोड़ने तक पकाएं। अंत में इसमें नारियल का दूध मिलाकर ग्रेवी तैयार करें।

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#3 ग्रेवी में मिलाएं सब्जियां अब तैयार ग्रेवी में उबली हुई सब्जियां मिलाएं और इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से सब्जियों में मिल जाएं। बीच-बीच में इसे चलाते रहें, ताकि नीचे जल न जाए। ग्रेवी को तब तक पकाएं जब तक कि वह गाढ़ी न हो जाए और सभी सब्जियां अच्छे से मसालों के साथ मिल जाएं। इस प्रक्रिया से डिश का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगी।