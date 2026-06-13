गर्मी में ताजगी पाने के लिए पिएं रागी अंबाली, जानिए कर्नाटक के इस पेय की रेसिपी
क्या है खबर?
रागी अंबाली कर्नाटक का मशहूर पेय है, जो गर्मियों में पीने के लिए अच्छा होता है। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषण तत्व शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पानी की कमी भी पूरी करते हैं। रागी अंबाली बनाने के लिए रागी के आटे को पानी में उबालकर उसका रस निकाला जाता है, फिर इसमें गुड़ और नींबू का रस मिलाया जाता है। आइए इसके लिए जरूरी सामग्री और इसे बनाने की रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
रागी अंबाली के लिए जरूरी सामग्री
रागी अंबाली एक सादगी भरा पेय है, जिसे आप घर पर मौजूद सामग्री से ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बड़े चम्मच रागी का आटा, 2 कप पानी, 2 चम्मच गुड़ का पाउडर, आधा नींबू का रस, थोड़ी सूखी अदरक का पाउडर, बर्फ के टुकड़े (वैकल्पिक) और स्वादानुसार शहद या कोई अन्य मीठा पदार्थ चाहिए होगा। इन चीजों की मात्रा को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
रेसिपी
रागी अंबाली बनाने का तरीका
सबसे पहले रागी के आटे को पानी में उबालें और उसे ठंडा होने दें। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे छानकर उसका रस निकाल लें। अब इस रस में गुड़ का पाउडर, नींबू का रस और सूखी अदरक का पाउडर मिलाएं। अंत में इस मिश्रण को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। आप चाहें तो इसमें स्वादानुसार शहद या कोई अन्य मीठा पदार्थ भी मिला सकते हैं। इसे पीने से आपको ताजगी मिल जाएगी।
फायदे
रागी अंबाली के सेवन के फायदे
रागी अंबाली का सेवन शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पानी की कमी भी पूरी करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन और फाइबर जैसे पोषक तत्व शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। यह पेय पाचन तंत्र को सुधारता है और वजन नियंत्रण में मदद करता है। इसके अलावा यह पेय बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी के लिए फायदेमंद है। गर्मियों के दौरान इसे पीकर आप ताजगी और ऊर्जा महसूस करेंगे।
समय
रागी अंबाली का सेवन कब करना चाहिए?
सुबह या शाम के समय रागी अंबाली का सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है। यह न केवल आपकी ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि आपको ताजगी का अहसास भी कराता है। गर्मियों में इसे पीने से आप ठंडक महसूस करेंगे और आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। इस पेय का नियमित सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और यह आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। इसे बनाना भी आसान है और इसके स्वाद का आनंद लेना भी सुखद है।