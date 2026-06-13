रागी अंबाली पेय की रेसिपी

गर्मी में ताजगी पाने के लिए पिएं रागी अंबाली, जानिए कर्नाटक के इस पेय की रेसिपी

लेखन सयाली 11:14 am Jun 13, 202611:14 am

क्या है खबर?

रागी अंबाली कर्नाटक का मशहूर पेय है, जो गर्मियों में पीने के लिए अच्छा होता है। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषण तत्व शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पानी की कमी भी पूरी करते हैं। रागी अंबाली बनाने के लिए रागी के आटे को पानी में उबालकर उसका रस निकाला जाता है, फिर इसमें गुड़ और नींबू का रस मिलाया जाता है। आइए इसके लिए जरूरी सामग्री और इसे बनाने की रेसिपी जानते हैं।