स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कपालभाति प्राणायाम, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे
क्या है खबर?
कपालभाति प्राणायाम एक खास योग तकनीक है, जो न केवल शरीर बल्कि मन के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह प्राणायाम पेट की मांसपेशियों को संकुचन और फैलाव के माध्यम से नियंत्रित करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और तनाव कम होता है। आइए आज हम आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे।
#1
पाचन क्रिया को ठीक रखने में है मददगार
कपालभाति प्राणायाम पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद है। यह पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है।
इसके नियमित अभ्यास से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह प्राणायाम पेट में रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है।
इसके अलावा यह प्राणायाम खाने का पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से मजबूत करने में भी मदद करता है।
#2
तनाव और चिंता को घटाने में है सहायक
कपालभाति प्राणायाम मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। यह प्राणायाम दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, जिससे दिमागी ताजगी मिलती है और मन शांत रहता है।
इसके नियमित अभ्यास से नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और आप अधिक आराम महसूस करते हैं।
यह प्राणायाम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और दिनभर ऊर्जावान महसूस करवाता है, जिससे आपका मूड भी अच्छा रहता है।
#3
फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में है कारगर
कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। इस प्राणायाम में तेज सांस लेने की प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे फेफड़ों में हवा की मात्रा बढ़ती है और उनकी कार्यक्षमता बेहतर होती है।
इसके नियमित अभ्यास से सांस संबंधी समस्याओं जैसे अस्थमा आदि से राहत मिलती है।
यह प्राणायाम फेफड़ों की सफाई में भी मदद करता है, जिससे श्वसन तंत्र स्वस्थ रहता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है।
#4
रक्त प्रवाह को सुधारने में है प्रभावी
कपालभाति प्राणायाम रक्त प्रवाह को सुधारने में भी प्रभावी है। इस प्राणायाम के दौरान पेट की मांसपेशियों के संकुचन-फैलाव से दिल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे रक्त प्रवाह सुधरता है।
बेहतर रक्त प्रवाह शरीर के हर हिस्से तक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे शरीर ऊर्जावान बना रहता है।
इसके अलावा यह प्राणायाम दिल को मजबूत बनाता है और दिल की बीमारियों से बचाए रखने में मदद करता है।
#5
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में है सहायक
कपालभाति प्राणायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है।
नियमित रूप से इस प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, जिससे आप विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
यह प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं की सक्रियता को बढ़ाता है और संक्रमणों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है।
इन सभी फायदों के कारण कपालभाति प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है।