स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कपालभाति प्राणायाम

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कपालभाति प्राणायाम, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे

लेखन अंजली 05:37 pm Oct 22, 202605:37 pm

क्या है खबर?

कपालभाति प्राणायाम एक खास योग तकनीक है, जो न केवल शरीर बल्कि मन के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह प्राणायाम पेट की मांसपेशियों को संकुचन और फैलाव के माध्यम से नियंत्रित करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और तनाव कम होता है। आइए आज हम आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे।