घर पर आसानी से बनाया जा सकता है कढ़ाई मशरूम, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
कढ़ाई मशरूम एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह व्यंजन खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो मांसाहारी व्यंजनों का स्वाद पसंद करते हैं, लेकिन शाकाहारी विकल्प भी तलाशते हैं। इस लेख में हम आपको कढ़ाई मशरूम की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
सामग्रियां
कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए जरूरी सामान
कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि ताजे मशरूम, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और तेल। इसके अलावा आप इस व्यंजन को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए सूखी मेथी के पत्ते, खटाई पाउडर और गरम मसाले का उपयोग कर सकते हैं।
इन चीजों का सही मेल आपको एक बेहतरीन स्वाद देगा।
स्टेप-1
मशरूम को तैयार करें
सबसे पहले ताजे मशरूम को अच्छे से धोकर काट लें। आप चाहें तो मशरूम को स्लाइस या छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। इसके बाद इसे एक प्लेट में अलग रख दें ताकि इसे पकाने में आसानी हो।
ध्यान रखें कि मशरूम को ज्यादा देर तक पानी में न रखें क्योंकि इससे इसका स्वाद बदल सकता है। इसके लिए बस इसे धोकर सीधे काटकर प्लेट में रखें और थोड़ी देर हवा में सुखा लें।
स्टेप-2
ग्रेवी तैयार करें
अब बारी आती है ग्रेवी की, जिसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। अब बारी बारीक कटी हुई टमाटर और हरी मिर्च की है। इन्हें भी डालकर अच्छे से मिलाएं और तेल छोड़ने तक पकाएं।
स्टेप-3
मसालों का मिश्रण करें
अब इस ग्रेवी में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और खटाई पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सूखी मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।
इसके बाद इस मिश्रण में कटे हुए मशरूम डालें और इसे ढककर धीमी आंच पर पकने दें। इससे मशरूम अच्छे से ग्रेवी को सोख लेंगे और इसका स्वाद बेहतरीन हो जाएगा।
स्टेप-4
अंतिम चरण और परोसने का तरीका
जब आपको लगे कि मशरूम पूरी तरह से पक गए हैं तो गैस बंद कर दें और इसे कुछ मिनट ठंडा होने दें।
अब आपका कढ़ाई मशरूम तैयार है। इसे गर्मागर्म रोटी, नान या परांठे के साथ परोसें और इसका आनंद लें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
इस तरह आप आसानी से घर पर कढ़ाई मशरूम बना सकते हैं।