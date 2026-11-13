सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन है कचौड़ी, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
कचौड़ी एक ऐसी डिश है, जो नाश्ते में खाने के साथ-साथ स्नैक्स के लिए भी बेहतरीन है, खासकर अगर आप इसे मसालेदार चटनी के साथ खाते हैं तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। यह व्यंजन केवल स्वाद में ही बेहतरीन नहीं है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको कचौड़ी की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में अपने घर पर बना सकते हैं।
सामग्रियां
कचौड़ी के लिए जरूरी चीजें
2 कप मैदा, एक कप उबले और कदूकस किए हुए आलू, एक चौथाई कप उबले हुए मटर के दाने, 2 बड़ी चम्मच जीरा, एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और तेल (तलने के लिए)
आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपनी जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।
स्टेप-1
सबसे पहले कचौड़ी का आटा गूंथ लें
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा और थोड़ा नमक मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक नरम आटा गूंथ लें।
ध्यान रखें कि आटे को बहुत सख्त न बनाएं क्योंकि सख्त आटे से कचौड़ी कुरकुरी नहीं बनेगी।
आटे को अच्छे से गूंथने के बाद उसे ढककर 15-20 मिनट के लिए अलग रख दें ताकि वह सेट हो जाए और उसमें लचीलापन आ जाए।
स्टेप-2
अब भरवां मिश्रण तैयार करें
भरवां मिश्रण के लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें जीरा डालकर भूनें।
जब जीरा भून जाए तो इसमें उबले और कदूकस किए हुए आलू, मटर के दाने, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाएं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।
स्टेप-3
ऐसे दें कचौड़ी को अंतिम रूप
अब गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। फिर इन बेलियों में तैयार भरवां मिश्रण का थोड़ा-सा हिस्सा रखकर इन्हें पूरी तरह बंद कर दें।
इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इसमें तैयार कचौड़ियों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। सभी कचौड़ियों को इसी तरह तैयार कर लें।
स्टेप-4
कचौड़ी को ऐसे परोसें
आप कचौड़ियों को किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन सुबह के नाश्ते में इन्हें चाय या कॉफी के साथ खाना बेहतरीन है।
इसे आप हरे धनिये या इमली की चटनी के साथ भी परोस सकते हैं। यकीन मानिए यह स्वादिष्ट व्यंजन आपके परिवार और मेहमानों को बेहद पसंद आएगा।
इस रेसिपी को आजमाकर घर पर बनाएं और अपने नाश्ते का स्वाद बढ़ाएं।