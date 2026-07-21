जंक फूड के नुकसान

जंक फूड से बढ़ सकता है वजन, जानिए इससे होने वाले नुकसान

लेखन अंजली 07:54 pm Jul 21, 202607:54 pm

क्या है खबर?

जंक फूड का सेवन न केवल आपके वजन को बढ़ा सकता है, बल्कि यह आपके समग्र स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। अधिक मात्रा में जंक फूड खाने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा जंक फूड दिल की बीमारी, शुगर और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं कि जंक फूड से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।