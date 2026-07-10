रोजाना 100 बार कूदने से शरीर को हो सकते हैं ये फायदे

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दिल की सेहत होगी बेहतर

रोजाना 100 बार कूदना दिल के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। इससे आपका दिल स्वस्थ रहता है और खून का बहाव बेहतर होता है। यह व्यायाम आपकी धड़कनें बढ़ाता है, जिससे आपका शरीर अधिक ऑक्सीजन लेता है और ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है। नियमित रूप से यह करने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और आपकी सहनशक्ति में भी सुधार होता है। इसके अलावा यह व्यायाम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।